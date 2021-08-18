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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/gani-1746275029.html
Президент Афганистана Гани обратился к нации
Президент Афганистана Гани обратился к нации - РИА Новости, 18.08.2021
Президент Афганистана Гани обратился к нации
Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:24
2021-08-18T21:42
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
ашраф гани ахмадзай
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КАИР, 18 авг — РИА Новости. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными."Подробности того, что произошло в день падения Кабула, расскажу позже… Я был вынужден покинуть Афганистан, так как не хотел стать причиной, по которой в Кабуле пролилась бы кровь", — сказал Гани в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.Политик отметил, что представители движения "Талибан"* обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее. "Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности", — добавил Гани и сказал, что в скором времени вернется в страну.По словам главы государства, до него дошла информация, что против него готовился заговор.На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210818/zhenschiny-1746269007.html
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в мире, афганистан, ашраф гани ахмадзай
20:24 18.08.2021 (обновлено: 21:42 18.08.2021)
 
Президент Афганистана Гани обратился к нации

Бежавший из Афганистана президент Гани опубликовал в соцсетях обращение к нации

© REUTERS / Stringer/File PhotoАшраф Гани
Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / Stringer/File Photo
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КАИР, 18 авг — РИА Новости. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными.
"Подробности того, что произошло в день падения Кабула, расскажу позже… Я был вынужден покинуть Афганистан, так как не хотел стать причиной, по которой в Кабуле пролилась бы кровь", — сказал Гани в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
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"Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности", — добавил Гани и сказал, что в скором времени вернется в страну.
По словам главы государства, до него дошла информация, что против него готовился заговор.
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Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанАшраф Гани Ахмадзай
 
 
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