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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/gani-1746243038.html
МИД ОАЭ подтвердил, что Гани с семьей находятся в стране
МИД ОАЭ подтвердил, что Гани с семьей находятся в стране - РИА Новости, 18.08.2021
МИД ОАЭ подтвердил, что Гани с семьей находятся в стране
Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:45
2021-08-18T19:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
оаэ
ашраф гани ахмадзай
мид оаэ
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране."Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях", — говорится в сообщении.По информации иранского агентства YJC, Гани находится в больнице, его госпитализировали несколько часов назад. Состояние президента ухудшается.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210818/gani-1746223066.html
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в мире, оаэ, ашраф гани ахмадзай, мид оаэ
16:45 18.08.2021 (обновлено: 19:37 18.08.2021)
 
МИД ОАЭ подтвердил, что Гани с семьей находятся в стране

МИД ОАЭ подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Ашраф Гани
Президент Афганистана Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране.
"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях", — говорится в сообщении.
Президент Афганистана Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
По информации иранского агентства YJC, Гани находится в больнице, его госпитализировали несколько часов назад. Состояние президента ухудшается.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреОАЭАшраф Гани АхмадзайМИД ОАЭ
 
 
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