https://ria.ru/20210818/gani-1746243038.html

МИД ОАЭ подтвердил, что Гани с семьей находятся в стране

МИД ОАЭ подтвердил, что Гани с семьей находятся в стране - РИА Новости, 18.08.2021

МИД ОАЭ подтвердил, что Гани с семьей находятся в стране

Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:45

2021-08-18T16:45

2021-08-18T19:37

захват власти в афганистане талибами

в мире

оаэ

ашраф гани ахмадзай

мид оаэ

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране."Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях", — говорится в сообщении.По информации иранского агентства YJC, Гани находится в больнице, его госпитализировали несколько часов назад. Состояние президента ухудшается.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210818/gani-1746223066.html

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

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