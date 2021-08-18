Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/gani-1746223066.html
Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол - РИА Новости, 18.08.2021
Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар в среду на... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:44
2021-08-18T14:48
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
интерпол
парван
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745929338_0:0:2772:1559_1920x0_80_0_0_bfe8969d61e6e80d4c4efe9fc43245e7.jpg
ДУШАНБЕ, 18 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар в среду на пресс-конференции в Душанбе.Он назвал побег президента Гани "предательством государства и нации" и заявил, что тот "украл 169 миллионов долларов из государственной казны".При этом посол заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана. "В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства", - заявил посол, слова которого приводятся на странице дипмиссии в Facebook.Агбар также заявил, что обратится в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.Как сообщил РИА Новости директор Национального центрального бюро Интерпола в Таджикистане Шахриер Назриев, подобного обращения об аресте Гани к ним не поступало. "Сначала они (Афганистан –ред. ) должны обратиться с заявлением о розыске к генсеку Интерпола, после чего мы уже его будем рассматривать", - сказал он.Ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани остался в стране и, согласно конституции, является временным главой государства. Источник РИА Новости сообщал, что силы Салеха отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210816/gani-1745893352.html
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
афганистан
парван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745929338_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_25887e6922e194b47a35884c26f51e36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан, интерпол, парван, россия
14:44 18.08.2021 (обновлено: 14:48 18.08.2021)
 
Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол

Посол Афганистана в Таджикистане Зохир Агбар: Гани украл из казны 169 миллионов долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Ашраф Гани
Президент Афганистана Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 18 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар в среду на пресс-конференции в Душанбе.
Он назвал побег президента Гани "предательством государства и нации" и заявил, что тот "украл 169 миллионов долларов из государственной казны".
При этом посол заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана. "В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства", - заявил посол, слова которого приводятся на странице дипмиссии в Facebook.
Агбар также заявил, что обратится в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.
Портрет Мухаммада Ашрафа Гани в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 11:37Захват власти в Афганистане талибами
Гани бежал из Кабула, набив деньгами вертолет, заявило посольство России
Как сообщил РИА Новости директор Национального центрального бюро Интерпола в Таджикистане Шахриер Назриев, подобного обращения об аресте Гани к ним не поступало. "Сначала они (Афганистан –ред. ) должны обратиться с заявлением о розыске к генсеку Интерпола, после чего мы уже его будем рассматривать", - сказал он.
Ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани остался в стране и, согласно конституции, является временным главой государства. Источник РИА Новости сообщал, что силы Салеха отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 19:53Захват власти в Афганистане талибами
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанИнтерполПарванРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
14:10В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
14:02Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
14:02Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос
14:01Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике
13:56Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19
Лента новостейМолния