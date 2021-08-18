14:44 18.08.2021 (обновлено: 14:48 18.08.2021)
Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
Посол Афганистана в Таджикистане Зохир Агбар: Гани украл из казны 169 миллионов долларов
ДУШАНБЕ, 18 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар в среду на пресс-конференции в Душанбе.
Он назвал побег президента Гани "предательством государства и нации" и заявил, что тот "украл 169 миллионов долларов из государственной казны".
При этом посол заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана. "В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства", - заявил посол, слова которого приводятся на странице дипмиссии в Facebook.
Агбар также заявил, что обратится в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.
Как сообщил РИА Новости директор Национального центрального бюро Интерпола в Таджикистане Шахриер Назриев, подобного обращения об аресте Гани к ним не поступало. "Сначала они (Афганистан –ред. ) должны обратиться с заявлением о розыске к генсеку Интерпола, после чего мы уже его будем рассматривать", - сказал он.
Ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани остался в стране и, согласно конституции, является временным главой государства. Источник РИА Новости сообщал, что силы Салеха отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
* Террористическая группировка, запрещенная в России