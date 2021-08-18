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Любовный треугольник: раскрыты детали сюжета "Вечных"
Любовный треугольник: раскрыты детали сюжета "Вечных" - РИА Новости, 18.08.2021
Любовный треугольник: раскрыты детали сюжета "Вечных"
Раскрыты детали сюжета "Вечных". В новом блокбастере Marvel будет любовный треугольник, сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:14
2021-08-18T19:14
2021-08-18T19:14
культура
анджелина джоли (войт)
сальма хайек
новости культуры
кино и сериалы
marvel comics
кит харингтон
ричард мэдден
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Раскрыты детали сюжета "Вечных". В новом блокбастере Marvel будет любовный треугольник, сообщает Entertainment Weekly. В фильме рассказывается о Вечных — представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они живут на Земле уже много тысяч лет и тайно защищают людей от разных угроз. По данным Entertainment Weekly, лента сфокусируется на отношениях между Икарисом (Ричард Мэдден) и Серси (Джемма Чан). Они были парой на протяжении нескольких веков, но сейчас девушка встречается с другим. Ее новый бойфренд — Дэйн Витман (Кит Харингтон), и он не Вечный. В комиксах этот персонаж тоже был супергероем — Черным рыцарем. Но еще неясно, встанет ли он на защиту человечества в фильме Marvel.Любовный треугольник в материале Entertainment Weekly описывается как "некомфортный". "Серси и Икарис видят мир по-разному. И это замечательно, потому что уравновешивает их", — делится своими размышлениями о героях Мэдден.В фильме также снимались Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани и другие.Фильм выйдет в российский прокат 4 ноября 2021 года.
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анджелина джоли (войт), сальма хайек, новости культуры, кино и сериалы, marvel comics, кит харингтон, ричард мэдден
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Раскрыты детали сюжета "Вечных". В новом блокбастере Marvel будет любовный треугольник, сообщает
Entertainment Weekly.
В фильме рассказывается о Вечных — представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они живут на Земле уже много тысяч лет и тайно защищают людей от разных угроз.
По данным Entertainment Weekly, лента сфокусируется на отношениях между Икарисом (Ричард Мэдден) и Серси (Джемма Чан). Они были парой на протяжении нескольких веков, но сейчас девушка встречается с другим. Ее новый бойфренд — Дэйн Витман (Кит Харингтон), и он не Вечный. В комиксах этот персонаж тоже был супергероем — Черным рыцарем. Но еще неясно, встанет ли он на защиту человечества в фильме Marvel.
Любовный треугольник в материале Entertainment Weekly описывается как "некомфортный".
"Серси и Икарис видят мир по-разному. И это замечательно, потому что уравновешивает их", — делится своими размышлениями о героях Мэдден.
В фильме также снимались Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани и другие.
Фильм выйдет в российский прокат 4 ноября 2021 года.