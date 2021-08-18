https://ria.ru/20210818/eternals-1746261756.html

Любовный треугольник: раскрыты детали сюжета "Вечных"

Любовный треугольник: раскрыты детали сюжета "Вечных" - РИА Новости, 18.08.2021

Любовный треугольник: раскрыты детали сюжета "Вечных"

Раскрыты детали сюжета "Вечных". В новом блокбастере Marvel будет любовный треугольник, сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:14

2021-08-18T19:14

2021-08-18T19:14

культура

анджелина джоли (войт)

сальма хайек

новости культуры

кино и сериалы

marvel comics

кит харингтон

ричард мэдден

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Раскрыты детали сюжета "Вечных". В новом блокбастере Marvel будет любовный треугольник, сообщает Entertainment Weekly. В фильме рассказывается о Вечных — представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они живут на Земле уже много тысяч лет и тайно защищают людей от разных угроз. По данным Entertainment Weekly, лента сфокусируется на отношениях между Икарисом (Ричард Мэдден) и Серси (Джемма Чан). Они были парой на протяжении нескольких веков, но сейчас девушка встречается с другим. Ее новый бойфренд — Дэйн Витман (Кит Харингтон), и он не Вечный. В комиксах этот персонаж тоже был супергероем — Черным рыцарем. Но еще неясно, встанет ли он на защиту человечества в фильме Marvel.Любовный треугольник в материале Entertainment Weekly описывается как "некомфортный". "Серси и Икарис видят мир по-разному. И это замечательно, потому что уравновешивает их", — делится своими размышлениями о героях Мэдден.В фильме также снимались Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани и другие.Фильм выйдет в российский прокат 4 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20210818/otzyvy-1746123687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анджелина джоли (войт), сальма хайек, новости культуры, кино и сериалы, marvel comics, кит харингтон, ричард мэдден