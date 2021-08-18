Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210818/eternals-1746261756.html
Любовный треугольник: раскрыты детали сюжета "Вечных"
Любовный треугольник: раскрыты детали сюжета "Вечных" - РИА Новости, 18.08.2021
Любовный треугольник: раскрыты детали сюжета "Вечных"
Раскрыты детали сюжета "Вечных". В новом блокбастере Marvel будет любовный треугольник, сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:14
2021-08-18T19:14
культура
анджелина джоли (войт)
сальма хайек
новости культуры
кино и сериалы
marvel comics
кит харингтон
ричард мэдден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746260804_295:0:2240:1094_1920x0_80_0_0_5bf6f4491c23f937ec390219495f81cf.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Раскрыты детали сюжета "Вечных". В новом блокбастере Marvel будет любовный треугольник, сообщает Entertainment Weekly. В фильме рассказывается о Вечных — представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они живут на Земле уже много тысяч лет и тайно защищают людей от разных угроз. По данным Entertainment Weekly, лента сфокусируется на отношениях между Икарисом (Ричард Мэдден) и Серси (Джемма Чан). Они были парой на протяжении нескольких веков, но сейчас девушка встречается с другим. Ее новый бойфренд — Дэйн Витман (Кит Харингтон), и он не Вечный. В комиксах этот персонаж тоже был супергероем — Черным рыцарем. Но еще неясно, встанет ли он на защиту человечества в фильме Marvel.Любовный треугольник в материале Entertainment Weekly описывается как "некомфортный". "Серси и Икарис видят мир по-разному. И это замечательно, потому что уравновешивает их", — делится своими размышлениями о героях Мэдден.В фильме также снимались Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани и другие.Фильм выйдет в российский прокат 4 ноября 2021 года.
https://ria.ru/20210818/otzyvy-1746123687.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746260804_538:0:1997:1094_1920x0_80_0_0_61cf6d18ac72011735a93ea845d29f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анджелина джоли (войт), сальма хайек, новости культуры, кино и сериалы, marvel comics, кит харингтон, ричард мэдден
19:14 18.08.2021
 

Любовный треугольник: раскрыты детали сюжета "Вечных"

© Marvel Entertainment/YoutubeКадр из фильма "Вечные"
Кадр из фильма Вечные
© Marvel Entertainment/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Раскрыты детали сюжета "Вечных". В новом блокбастере Marvel будет любовный треугольник, сообщает Entertainment Weekly.
В фильме рассказывается о Вечных — представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они живут на Земле уже много тысяч лет и тайно защищают людей от разных угроз.
По данным Entertainment Weekly, лента сфокусируется на отношениях между Икарисом (Ричард Мэдден) и Серси (Джемма Чан). Они были парой на протяжении нескольких веков, но сейчас девушка встречается с другим. Ее новый бойфренд — Дэйн Витман (Кит Харингтон), и он не Вечный. В комиксах этот персонаж тоже был супергероем — Черным рыцарем. Но еще неясно, встанет ли он на защиту человечества в фильме Marvel.
Любовный треугольник в материале Entertainment Weekly описывается как "некомфортный".
"Серси и Икарис видят мир по-разному. И это замечательно, потому что уравновешивает их", — делится своими размышлениями о героях Мэдден.
В фильме также снимались Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани и другие.
Фильм выйдет в российский прокат 4 ноября 2021 года.
Шан-Чи и легенда Десяти колец
Вчера, 06:46Культура
В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
 
КультураАнджелина Джоли (Войт)Сальма ХайекНовости культурыКино и сериалыMarvel ComicsКит ХарингтонРичард Мэдден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния