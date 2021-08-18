https://ria.ru/20210818/energetika-1746216874.html

Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике

Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике - РИА Новости, 18.08.2021

Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике

Украина за 30 лет независимости из государства с серьезным энергетическим комплексом стала страной, не способной обеспечить саму себя электроэнергией, считает... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:01

2021-08-18T14:01

2021-08-18T14:07

в мире

украина

владимир евсеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_268:386:2000:1360_1920x0_80_0_0_f728fed4deccbc13ae760543bfd2c8b5.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украина за 30 лет независимости из государства с серьезным энергетическим комплексом стала страной, не способной обеспечить саму себя электроэнергией, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.Эксперт напомнил РИА Новости, что после распада СССР Украине "досталась очень мощная экономика советского времени". По его словам, тогда она была одной из самых развитых республик, имела очень серьезный энергетический комплекс, который базировался в основном на атомной электроэнергии. Учитывая большой объем производства, Украина экспортировала электроэнергию соседям."Она не то, что не экспортирует, она импортирует электроэнергию, стала чрезвычайно зависима от поставок природного газа", - добавил аналитик.

https://ria.ru/20210817/oshibka-1746056264.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир евсеев