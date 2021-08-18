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Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике
Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике - РИА Новости, 18.08.2021
Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике
Украина за 30 лет независимости из государства с серьезным энергетическим комплексом стала страной, не способной обеспечить саму себя электроэнергией, считает... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:01
2021-08-18T14:07
в мире
украина
владимир евсеев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украина за 30 лет независимости из государства с серьезным энергетическим комплексом стала страной, не способной обеспечить саму себя электроэнергией, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.Эксперт напомнил РИА Новости, что после распада СССР Украине "досталась очень мощная экономика советского времени". По его словам, тогда она была одной из самых развитых республик, имела очень серьезный энергетический комплекс, который базировался в основном на атомной электроэнергии. Учитывая большой объем производства, Украина экспортировала электроэнергию соседям."Она не то, что не экспортирует, она импортирует электроэнергию, стала чрезвычайно зависима от поставок природного газа", - добавил аналитик.
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в мире, украина, владимир евсеев
14:01 18.08.2021 (обновлено: 14:07 18.08.2021)
 
Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике

Военный эксперт Евсеев: Украина перестала быть самообеспеченной в сфере энергетики

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украина за 30 лет независимости из государства с серьезным энергетическим комплексом стала страной, не способной обеспечить саму себя электроэнергией, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.
Эксперт напомнил РИА Новости, что после распада СССР Украине "досталась очень мощная экономика советского времени". По его словам, тогда она была одной из самых развитых республик, имела очень серьезный энергетический комплекс, который базировался в основном на атомной электроэнергии. Учитывая большой объем производства, Украина экспортировала электроэнергию соседям.
"Если смотреть на ситуацию сейчас, то недальновидная политика Украины в отношении собственной атомной энергетики привела к тому, что страна, даже при значительном спаде промышленного производства, перестала быть самообеспеченной в области энергетики", - констатировал политолог.
"Она не то, что не экспортирует, она импортирует электроэнергию, стала чрезвычайно зависима от поставок природного газа", - добавил аналитик.
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