https://ria.ru/20210818/dtp-1746197743.html

На Алтае два сотрудника ФСБ погибли в ДТП

На Алтае два сотрудника ФСБ погибли в ДТП - РИА Новости, 18.08.2021

На Алтае два сотрудника ФСБ погибли в ДТП

Два сотрудника управления ФСБ по Ставропольскому краю погибли в ДТП на пути в аэропорт Барнаула, пострадали также двое их детей, а за рулем разбившейся... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:11

2021-08-18T12:11

2021-08-18T13:25

происшествия

алтайский край

михайловский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

hyundai creta

россия

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БАРНАУЛ, 18 авг — РИА Новости. Два сотрудника управления ФСБ по Ставропольскому краю погибли в ДТП на пути в аэропорт Барнаула, пострадали также двое их детей, а за рулем разбившейся легковушки был начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району Алтайского края.По предварительным данным регионального МВД, сегодня в Шипуновском районе Алтайского края мужчина 1978 года рождения за рулем Hyundai Creta, двигаясь в сторону Барнаула, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик MAN с полуприцепом. В результате ДТП пассажиры легковушки — мужчина 1981 года рождения и женщина 1982 года рождения — погибли на месте."Водитель и еще два пассажира легкового автомобиля, девочки 2005 и 2012 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы", — добавили в полиции.СУ СК по региону уточняет, что ночью "Hyundai Creta под управлением начальника ГИБДД по Михайловскому району допустил столкновение с прицепом припаркованного на обочине грузового автомобиля". "Погибшие и их дети — жители Ставропольского края, направлялись в аэропорт города Барнаула", — отмечается в релизе ведомства.Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Алтайского края, "погибшие — сотрудники управления ФСБ по Ставропольскому краю".Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

https://ria.ru/20210817/dtp-1746128815.html

алтайский край

михайловский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алтайский край, михайловский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), hyundai creta, россия