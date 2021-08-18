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На Алтае два сотрудника ФСБ погибли в ДТП
На Алтае два сотрудника ФСБ погибли в ДТП - РИА Новости, 18.08.2021
На Алтае два сотрудника ФСБ погибли в ДТП
Два сотрудника управления ФСБ по Ставропольскому краю погибли в ДТП на пути в аэропорт Барнаула, пострадали также двое их детей, а за рулем разбившейся... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:11
2021-08-18T13:25
происшествия
алтайский край
михайловский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
hyundai creta
россия
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БАРНАУЛ, 18 авг — РИА Новости. Два сотрудника управления ФСБ по Ставропольскому краю погибли в ДТП на пути в аэропорт Барнаула, пострадали также двое их детей, а за рулем разбившейся легковушки был начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району Алтайского края.По предварительным данным регионального МВД, сегодня в Шипуновском районе Алтайского края мужчина 1978 года рождения за рулем Hyundai Creta, двигаясь в сторону Барнаула, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик MAN с полуприцепом. В результате ДТП пассажиры легковушки — мужчина 1981 года рождения и женщина 1982 года рождения — погибли на месте."Водитель и еще два пассажира легкового автомобиля, девочки 2005 и 2012 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы", — добавили в полиции.СУ СК по региону уточняет, что ночью "Hyundai Creta под управлением начальника ГИБДД по Михайловскому району допустил столкновение с прицепом припаркованного на обочине грузового автомобиля". "Погибшие и их дети — жители Ставропольского края, направлялись в аэропорт города Барнаула", — отмечается в релизе ведомства.Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Алтайского края, "погибшие — сотрудники управления ФСБ по Ставропольскому краю".Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").
https://ria.ru/20210817/dtp-1746128815.html
алтайский край
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происшествия, алтайский край, михайловский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), hyundai creta, россия
12:11 18.08.2021 (обновлено: 13:25 18.08.2021)
 
На Алтае два сотрудника ФСБ погибли в ДТП

На Алтае два сотрудника ФСБ погибли в аварии, машину вел начальник отдела ГИБДД

© @barnaul.insta/InstagramКадр видео очевидца с места ДТП в Алтайском крае
Кадр видео очевидца с места ДТП в Алтайском крае
© @barnaul.insta/Instagram
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 18 авг — РИА Новости. Два сотрудника управления ФСБ по Ставропольскому краю погибли в ДТП на пути в аэропорт Барнаула, пострадали также двое их детей, а за рулем разбившейся легковушки был начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району Алтайского края.
По предварительным данным регионального МВД, сегодня в Шипуновском районе Алтайского края мужчина 1978 года рождения за рулем Hyundai Creta, двигаясь в сторону Барнаула, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик MAN с полуприцепом. В результате ДТП пассажиры легковушки — мужчина 1981 года рождения и женщина 1982 года рождения — погибли на месте.
"Водитель и еще два пассажира легкового автомобиля, девочки 2005 и 2012 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы", — добавили в полиции.
СУ СК по региону уточняет, что ночью "Hyundai Creta под управлением начальника ГИБДД по Михайловскому району допустил столкновение с прицепом припаркованного на обочине грузового автомобиля". "Погибшие и их дети — жители Ставропольского края, направлялись в аэропорт города Барнаула", — отмечается в релизе ведомства.
Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Алтайского края, "погибшие — сотрудники управления ФСБ по Ставропольскому краю".
Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 18:26
На западе Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями
 
ПроисшествияАлтайский крайМихайловский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Hyundai CretaРоссия
 
 
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