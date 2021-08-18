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Самарские врачи спасли мальчику руку, оторванную в ДТП

Самарские врачи спасли мальчику руку, оторванную в ДТП - РИА Новости, 18.08.2021

Самарские врачи спасли мальчику руку, оторванную в ДТП

Врачи Самарской областной клинической больницы имени Середавина спасли руку одиннадцатилетнему мальчику, которую ему оторвало в ДТП, сообщает в среду... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:26

2021-08-18T11:26

2021-08-18T13:30

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САМАРА, 18 авг — РИА Новости. Врачи Самарской областной клинической больницы имени Середавина спасли руку одиннадцатилетнему мальчику, которую ему оторвало в ДТП, сообщает в среду пресс-служба правительства региона."Врачи Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина в буквальном смысле пришили руку 11-летнему мальчику из Жигулевска", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы, в начале года ребенок попал в ДТП, на реанимобиле службы санавиации доставили его с тяжелыми травмами в областную больницу имени Середавина. Правая рука у мальчика была практически отделена на уровне верхней части плеча, был серьезно поврежден кишечник."Операция длилась около семи часов. Мы всегда стараемся сохранить все органы, насколько это возможно. В ходе операции пришлось делать полную ревизию сосудисто-нервного пучка, шов накладывался на все мышцы, потому что отрыв конечности был полный. Изначально шансы на то, что мы спасем руку и ее функция восстановится, были минимальные. И мы очень рады, что все закончилось благополучно", — цитирует пресс-служба слова заведующего детским травмпунктом больницы имени Середавина Сергея Сушакова.По данным пресс-службы, после проведенного курса реабилитации врачи продолжают принимать активное участие в восстановлении работоспособности правой руки ребенка, оказывают консультации и дают рекомендации по применению различных методик."Нам удалось провести операцию так, чтобы реабилитация у ребенка прошла гораздо быстрее. Все срослось, и ничего на данный момент парня не беспокоит", — приводит пресс-служба слова хирурга больницы имени Середавина Дмитрия Быкова.

https://ria.ru/20210817/zrenie-1746076492.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, самарская область