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Самарские врачи спасли мальчику руку, оторванную в ДТП
Самарские врачи спасли мальчику руку, оторванную в ДТП - РИА Новости, 18.08.2021
Самарские врачи спасли мальчику руку, оторванную в ДТП
Врачи Самарской областной клинической больницы имени Середавина спасли руку одиннадцатилетнему мальчику, которую ему оторвало в ДТП, сообщает в среду... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:26
2021-08-18T13:30
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САМАРА, 18 авг — РИА Новости. Врачи Самарской областной клинической больницы имени Середавина спасли руку одиннадцатилетнему мальчику, которую ему оторвало в ДТП, сообщает в среду пресс-служба правительства региона."Врачи Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина в буквальном смысле пришили руку 11-летнему мальчику из Жигулевска", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы, в начале года ребенок попал в ДТП, на реанимобиле службы санавиации доставили его с тяжелыми травмами в областную больницу имени Середавина. Правая рука у мальчика была практически отделена на уровне верхней части плеча, был серьезно поврежден кишечник."Операция длилась около семи часов. Мы всегда стараемся сохранить все органы, насколько это возможно. В ходе операции пришлось делать полную ревизию сосудисто-нервного пучка, шов накладывался на все мышцы, потому что отрыв конечности был полный. Изначально шансы на то, что мы спасем руку и ее функция восстановится, были минимальные. И мы очень рады, что все закончилось благополучно", — цитирует пресс-служба слова заведующего детским травмпунктом больницы имени Середавина Сергея Сушакова.По данным пресс-службы, после проведенного курса реабилитации врачи продолжают принимать активное участие в восстановлении работоспособности правой руки ребенка, оказывают консультации и дают рекомендации по применению различных методик."Нам удалось провести операцию так, чтобы реабилитация у ребенка прошла гораздо быстрее. Все срослось, и ничего на данный момент парня не беспокоит", — приводит пресс-служба слова хирурга больницы имени Середавина Дмитрия Быкова.
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общество, самарская область
11:26 18.08.2021 (обновлено: 13:30 18.08.2021)
 
Самарские врачи спасли мальчику руку, оторванную в ДТП

Самарские врачи спасли 11-летнему мальчику руку, оторванную в ДТП

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САМАРА, 18 авг — РИА Новости. Врачи Самарской областной клинической больницы имени Середавина спасли руку одиннадцатилетнему мальчику, которую ему оторвало в ДТП, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.
"Врачи Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина в буквальном смысле пришили руку 11-летнему мальчику из Жигулевска", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в начале года ребенок попал в ДТП, на реанимобиле службы санавиации доставили его с тяжелыми травмами в областную больницу имени Середавина. Правая рука у мальчика была практически отделена на уровне верхней части плеча, был серьезно поврежден кишечник.
"Операция длилась около семи часов. Мы всегда стараемся сохранить все органы, насколько это возможно. В ходе операции пришлось делать полную ревизию сосудисто-нервного пучка, шов накладывался на все мышцы, потому что отрыв конечности был полный. Изначально шансы на то, что мы спасем руку и ее функция восстановится, были минимальные. И мы очень рады, что все закончилось благополучно", — цитирует пресс-служба слова заведующего детским травмпунктом больницы имени Середавина Сергея Сушакова.
По данным пресс-службы, после проведенного курса реабилитации врачи продолжают принимать активное участие в восстановлении работоспособности правой руки ребенка, оказывают консультации и дают рекомендации по применению различных методик.
"Нам удалось провести операцию так, чтобы реабилитация у ребенка прошла гораздо быстрее. Все срослось, и ничего на данный момент парня не беспокоит", — приводит пресс-служба слова хирурга больницы имени Середавина Дмитрия Быкова.
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