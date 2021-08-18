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Москвичей предупредили о второй волне дождей и гроз

Москвичей предупредили о второй волне дождей и гроз - РИА Новости, 18.08.2021

Москвичей предупредили о второй волне дождей и гроз

Вторая волна дождей и гроз накроет Москву в ночь на четверг, дожди продолжатся и в четверг днем, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:44

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2021-08-18T20:32

общество

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вторая волна дождей и гроз накроет Москву в ночь на четверг, дожди продолжатся и в четверг днем, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Ранее на Москву обрушился ливень с грозами и порывистым ветром. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, жителям рекомендуется быть осторожнее на улице и на дорогах."К нам уже подтянулась одна так называемая засветка, а ночью мы ждем другую, так что у нас дожди, грозы будут идти и ночью, и продолжатся завтра. Фронт очень медленно смещается к востоку", — сообщила Волосюк.По ее словам, как правило, такие волны приходят с юга.

москва

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2021

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Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву На Москву обрушился мощный ливень. Синоптики предупреждают о грозе, граде и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду. По прогнозам дождь будет идти до утра четверга. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. 2021-08-18T19:44 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, москва, центр "фобос", погода, видео