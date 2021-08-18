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Москвичей предупредили о второй волне дождей и гроз
Москвичей предупредили о второй волне дождей и гроз - РИА Новости, 18.08.2021
Москвичей предупредили о второй волне дождей и гроз
Вторая волна дождей и гроз накроет Москву в ночь на четверг, дожди продолжатся и в четверг днем, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:44
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общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вторая волна дождей и гроз накроет Москву в ночь на четверг, дожди продолжатся и в четверг днем, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Ранее на Москву обрушился ливень с грозами и порывистым ветром. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, жителям рекомендуется быть осторожнее на улице и на дорогах."К нам уже подтянулась одна так называемая засветка, а ночью мы ждем другую, так что у нас дожди, грозы будут идти и ночью, и продолжатся завтра. Фронт очень медленно смещается к востоку", — сообщила Волосюк.По ее словам, как правило, такие волны приходят с юга.
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Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву
На Москву обрушился мощный ливень. Синоптики предупреждают о грозе, граде и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду. По прогнозам дождь будет идти до утра четверга. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, центр "фобос", погода, видео
Москвичей предупредили о второй волне дождей и гроз
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вторая волна дождей и гроз накроет Москву в ночь на четверг, дожди продолжатся и в четверг днем, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
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19:44 18.08.2021 (обновлено: 20:32 18.08.2021)
 
Москвичей предупредили о второй волне дождей и гроз

Синоптик "Фобоса" Волосюк: вторая волна дождей и гроз накроет Москву ночью

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вторая волна дождей и гроз накроет Москву в ночь на четверг, дожди продолжатся и в четверг днем, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Ранее на Москву обрушился ливень с грозами и порывистым ветром. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, жителям рекомендуется быть осторожнее на улице и на дорогах.
"К нам уже подтянулась одна так называемая засветка, а ночью мы ждем другую, так что у нас дожди, грозы будут идти и ночью, и продолжатся завтра. Фронт очень медленно смещается к востоку", — сообщила Волосюк.
По ее словам, как правило, такие волны приходят с юга.
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Погода
 
 
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