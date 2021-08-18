https://ria.ru/20210818/dollary-1746156762.html
WSJ: США отменили поставку долларов в Афганистан до взятия Кабула талибами
WSJ: США отменили поставку долларов в Афганистан до взятия Кабула талибами - РИА Новости, 18.08.2021
WSJ: США отменили поставку долларов в Афганистан до взятия Кабула талибами
Администрации президента США Джо Байдена отменила поставку долларов в Афганистан перед тем, как Кабул взяли боевики "Талибана"*, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T01:21
2021-08-18T01:21
2021-08-18T01:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Администрации президента США Джо Байдена отменила поставку долларов в Афганистан перед тем, как Кабул взяли боевики "Талибана"*, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По их данным, на прошлой неделе, когда талибы взяли под контроль ряд центров провинций и направились в сторону Кабула, минфин США остановил отгрузку запечатанных ящиков с наличными, которые планировалось отправить в Афганистан. Целью отмены было "удержать сотни миллионов долларов от попадания в руки террористической группировки", отметили источники.Ранее газета Washington Post сообщила, что США в минувшее воскресенье заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана, сделав их недоступными для "Талибана"*.Источники также добавили, что США работают над тем, чтобы закрыть доступ талибов к резервам Международного валютного фонда на сумму в почти полмиллиарда долларов.Аджмал Ахмади, глава центрального банка Афганистана, который бежал из страны, сообщил газете, что ему было известно в пятницу о том, что поставок долларов в Афганистан больше не будет. Он отметил, что почти все резервы афганского центрального банка в размере 9 миллиардов долларов находятся за рубежом. По его оценкам, если США удастся их заблокировать, то "доступная талибам сумма составляет почти 0,1%".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Афганистане, Гани убегал из Кабула вместе с машинами, набитыми деньгами, и то, что не удалось взять с собой, осталось на взлетном поле аэропорта.В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан
WSJ: США отменили поставку долларов в Афганистан до взятия Кабула талибами
Wall Street Journal: США отменили поставку долларов в Афганистан, чтобы они не попали талибам
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости.
Администрации президента США Джо Байдена
отменила поставку долларов в Афганистан
перед тем, как Кабул
взяли боевики "Талибана
"*, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их данным, на прошлой неделе, когда талибы взяли под контроль ряд центров провинций и направились в сторону Кабула, минфин США
остановил отгрузку запечатанных ящиков с наличными, которые планировалось отправить в Афганистан. Целью отмены было "удержать сотни миллионов долларов от попадания в руки террористической группировки", отметили источники.
Ранее газета Washington Post сообщила, что США в минувшее воскресенье заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана, сделав их недоступными для "Талибана"*.
Источники также добавили, что США работают над тем, чтобы закрыть доступ талибов к резервам Международного валютного фонда на сумму в почти полмиллиарда долларов.
Аджмал Ахмади, глава центрального банка Афганистана, который бежал из страны, сообщил газете, что ему было известно в пятницу о том, что поставок долларов в Афганистан больше не будет. Он отметил, что почти все резервы афганского центрального банка в размере 9 миллиардов долларов находятся за рубежом. По его оценкам, если США удастся их заблокировать, то "доступная талибам сумма составляет почти 0,1%".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Афганистане, Гани убегал из Кабула вместе с машинами, набитыми деньгами, и то, что не удалось взять с собой, осталось на взлетном поле аэропорта.
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.