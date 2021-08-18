https://ria.ru/20210818/deti-1746165247.html

В Якутии впервые зафиксировали тяжелые случаи COVID-19 у детей

В Якутии впервые зафиксировали тяжелые случаи COVID-19 у детей - РИА Новости, 18.08.2021

В Якутии впервые зафиксировали тяжелые случаи COVID-19 у детей

Впервые в Якутии зарегистрированы тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей, сообщила зампредседателям правительства республики Ольга Балабкина на... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:17

2021-08-18T08:17

2021-08-18T08:18

распространение коронавируса

общество

якутск

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ЯКУТСК, 18 авг - РИА Новости. Впервые в Якутии зарегистрированы тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей, сообщила зампредседателям правительства республики Ольга Балабкина на брифинге оперативного штаба.По ее словам, за прошедшие сутки в республике выявлены 143 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске – 80. Лабораториями республики проведены 3 310 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработаны 1 308 563 теста."Впервые мы регистрировали 2 случая заболевания 3 степени тяжести новой коронавирусной инфекции среди детей. В связи с этим обращаем ваше внимание, впереди начало школьного, детсадовского сезона… так как дети не относятся к тем категориям граждан, которым разрешена вакцинация… огромная просьба к родителям… приходить в пункты вакцинации", - сказала Балабкина.По словам вице-премьера, в Якутии прививку от COVID-19 получают в 45 медицинских организациях, развернуты 273 пункта вакцинации, работают 140 мобильных бригад, 20 мобильных пунктов.За последнюю неделю Якутия входит в пятерку регионов России с высокими темпами вакцинации. Всего в республику поступили 329 555 доз вакцин, использованы 89,9% от общего объема.Ранее сообщалось, что дополнительный стационар для детей с коронавирусом разворачивают в Якутске из-за роста числа заболевших среди детского населения.Власти Якутии из-за роста числа заболевших рассматривают возможность возврата действовавших ранее ограничительных мер по коронавирусу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/koronavirus-1745540632.html

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общество, якутск, россия