Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210818/deti-1746165247.html
В Якутии впервые зафиксировали тяжелые случаи COVID-19 у детей
В Якутии впервые зафиксировали тяжелые случаи COVID-19 у детей - РИА Новости, 18.08.2021
В Якутии впервые зафиксировали тяжелые случаи COVID-19 у детей
Впервые в Якутии зарегистрированы тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей, сообщила зампредседателям правительства республики Ольга Балабкина на... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:17
2021-08-18T08:18
распространение коронавируса
общество
якутск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741827709_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_e04cdf0fd849e578bc0f1d663c1907ca.jpg
ЯКУТСК, 18 авг - РИА Новости. Впервые в Якутии зарегистрированы тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей, сообщила зампредседателям правительства республики Ольга Балабкина на брифинге оперативного штаба.По ее словам, за прошедшие сутки в республике выявлены 143 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске – 80. Лабораториями республики проведены 3 310 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработаны 1 308 563 теста."Впервые мы регистрировали 2 случая заболевания 3 степени тяжести новой коронавирусной инфекции среди детей. В связи с этим обращаем ваше внимание, впереди начало школьного, детсадовского сезона… так как дети не относятся к тем категориям граждан, которым разрешена вакцинация… огромная просьба к родителям… приходить в пункты вакцинации", - сказала Балабкина.По словам вице-премьера, в Якутии прививку от COVID-19 получают в 45 медицинских организациях, развернуты 273 пункта вакцинации, работают 140 мобильных бригад, 20 мобильных пунктов.За последнюю неделю Якутия входит в пятерку регионов России с высокими темпами вакцинации. Всего в республику поступили 329 555 доз вакцин, использованы 89,9% от общего объема.Ранее сообщалось, что дополнительный стационар для детей с коронавирусом разворачивают в Якутске из-за роста числа заболевших среди детского населения.Власти Якутии из-за роста числа заболевших рассматривают возможность возврата действовавших ранее ограничительных мер по коронавирусу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/koronavirus-1745540632.html
якутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741827709_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_176b9194f4a3e18c89c007ad2733afd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, якутск, россия
08:17 18.08.2021 (обновлено: 08:18 18.08.2021)
 
В Якутии впервые зафиксировали тяжелые случаи COVID-19 у детей

В Якутии впервые выявили два тяжелых случая COVID-19 у детей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 авг - РИА Новости. Впервые в Якутии зарегистрированы тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей, сообщила зампредседателям правительства республики Ольга Балабкина на брифинге оперативного штаба.
По ее словам, за прошедшие сутки в республике выявлены 143 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске – 80. Лабораториями республики проведены 3 310 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработаны 1 308 563 теста.
"Впервые мы регистрировали 2 случая заболевания 3 степени тяжести новой коронавирусной инфекции среди детей. В связи с этим обращаем ваше внимание, впереди начало школьного, детсадовского сезона… так как дети не относятся к тем категориям граждан, которым разрешена вакцинация… огромная просьба к родителям… приходить в пункты вакцинации", - сказала Балабкина.
По словам вице-премьера, в Якутии прививку от COVID-19 получают в 45 медицинских организациях, развернуты 273 пункта вакцинации, работают 140 мобильных бригад, 20 мобильных пунктов.
За последнюю неделю Якутия входит в пятерку регионов России с высокими темпами вакцинации. Всего в республику поступили 329 555 доз вакцин, использованы 89,9% от общего объема.
Ранее сообщалось, что дополнительный стационар для детей с коронавирусом разворачивают в Якутске из-за роста числа заболевших среди детского населения.
Власти Якутии из-за роста числа заболевших рассматривают возможность возврата действовавших ранее ограничительных мер по коронавирусу.
Сотрудница лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 19:47В мире
Выдвинута новая версия возникновения коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЯкутскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
14:10В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
14:02Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
14:02Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос
14:01Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике
13:56Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19
Лента новостейМолния