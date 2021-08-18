https://ria.ru/20210818/deputat-1746240368.html
Красноярский депутат рассказал о видеозаписи, где он цитирует Моргенштерна
Красноярский депутат рассказал о видеозаписи, где он цитирует Моргенштерна - РИА Новости, 18.08.2021
Красноярский депутат рассказал о видеозаписи, где он цитирует Моргенштерна
Депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков пояснил, как в интернете появилась видеозапись, на которой он приводит строчки из песен рэпера Моргенштерна: это... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:28
2021-08-18T16:28
2021-08-18T17:55
красноярск
москва
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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КРАСНОЯРСК, 18 авг - РИА Новости. Депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков пояснил, как в интернете появилась видеозапись, на которой он приводит строчки из песен рэпера Моргенштерна: это вырезанный кусок его выступления в рамках комиссии по социальному развитию, в котором он призывал не проводить в регионе концерты этого исполнителя "и других лиц, осужденных за пропаганду ЛГБТ и наркотиков".Ранее в интернете появилась запись, в который региональный депутат цитирует отрывки из песен Моргенштерна. Позже Дюков выложил у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте" полную аудиоверсию своего выступления, которое длилось около 20 минут. Парламентарий процитировал несколько строчек из произведений Моргенштерна, отметив, что подбирал их с большим трудом, "так как все остальное – мат". По его словам, в произведениях рэпера пропагандируется ЛГБТ, наркотики и уничижительное отношение к женщинам."Я говорю не о запрете. Я предлагаю простую вещь. Товарищ этот осужден московским судом за пропаганду то ли ЛГБТ, то ли наркотиков. Я предлагаю простую вещь – обратиться к главе города, к губернатору. На территории края запретить лицам, осужденным за пропаганду ЛГБТ, пропаганду наркотиков, за унижение личности, выступления во всех территориях, учреждениях муниципальной и государственной собственности, во-первых. Во-вторых, прямо сейчас попросить главу города или губернатора обратиться ко всем владельцам частных заведений с настоятельной просьбой или рекомендацией не проводить эту мерзость", - сказал Дюков.Он также отметил, что если концерт будет проводиться, то предпринять все меры, чтобы не допускать на него несовершеннолетних и игнорировать его. Концерт рэпера Моргенштерна должен состояться в Красноярске 26 сентября.В начале июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера виновным в пропаганде наркотиков и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей. Как отмечала защита, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и Family. По словам адвоката, в рамках дела проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, однако суд в итоге пришел к выводу, что пропаганда имеет место. При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант - недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).
https://ria.ru/20210713/politsiya-1741097620.html
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Красноярский депутат зачитал слова из песен Моргерштерна
Красноярский депутат Вячеслав Дюков зачитал тексты Моргенштерна на заседании горсовета и предложил запретить концерт рэпера.
2021-08-18T16:28
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красноярск, москва, моргенштерн (алишер моргенштерн)
16:28 18.08.2021 (обновлено: 17:55 18.08.2021)
Красноярский депутат рассказал о видеозаписи, где он цитирует Моргенштерна
Депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков рассказал о видеозаписи, где он цитирует Моргенштерна
КРАСНОЯРСК, 18 авг - РИА Новости. Депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков пояснил, как в интернете появилась видеозапись, на которой он приводит строчки из песен рэпера Моргенштерна: это вырезанный кусок его выступления в рамках комиссии по социальному развитию, в котором он призывал не проводить в регионе концерты этого исполнителя "и других лиц, осужденных за пропаганду ЛГБТ и наркотиков".
Ранее в интернете появилась запись, в который региональный депутат цитирует отрывки из песен Моргенштерна. Позже Дюков выложил у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте" полную аудиоверсию своего выступления, которое длилось около 20 минут. Парламентарий процитировал несколько строчек из произведений Моргенштерна, отметив, что подбирал их с большим трудом, "так как все остальное – мат". По его словам, в произведениях рэпера пропагандируется ЛГБТ, наркотики и уничижительное отношение к женщинам.
"Я говорю не о запрете. Я предлагаю простую вещь. Товарищ этот осужден московским судом за пропаганду то ли ЛГБТ, то ли наркотиков. Я предлагаю простую вещь – обратиться к главе города, к губернатору. На территории края запретить лицам, осужденным за пропаганду ЛГБТ, пропаганду наркотиков, за унижение личности, выступления во всех территориях, учреждениях муниципальной и государственной собственности, во-первых. Во-вторых, прямо сейчас попросить главу города или губернатора обратиться ко всем владельцам частных заведений с настоятельной просьбой или рекомендацией не проводить эту мерзость", - сказал Дюков.
Он также отметил, что если концерт будет проводиться, то предпринять все меры, чтобы не допускать на него несовершеннолетних и игнорировать его. Концерт рэпера Моргенштерна должен состояться в Красноярске
26 сентября.
В начале июня Зюзинский суд Москвы
признал рэпера виновным в пропаганде наркотиков и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей. Как отмечала защита, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и Family. По словам адвоката, в рамках дела проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, однако суд в итоге пришел к выводу, что пропаганда имеет место. При этом сам Моргенштерн
заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант - недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).