https://ria.ru/20210818/dengi-1746277749.html

Гани назвал сообщения об украденных им деньгах необоснованными

Гани назвал сообщения об украденных им деньгах необоснованными - РИА Новости, 18.08.2021

Гани назвал сообщения об украденных им деньгах необоснованными

Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T20:48

2021-08-18T20:48

2021-08-18T21:35

захват власти в афганистане талибами

афганистан

ашраф гани ахмадзай

в мире

сша

нато

панджшер (провинция)

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КАИР, 18 авг – РИА Новости. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными. "Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности", - сказал Гани в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210818/gani-1746276445.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

афганистан

сша

панджшер (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, ашраф гани ахмадзай, в мире, сша, нато, панджшер (провинция)