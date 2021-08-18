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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/dengi-1746277749.html
Гани назвал сообщения об украденных им деньгах необоснованными
Гани назвал сообщения об украденных им деньгах необоснованными - РИА Новости, 18.08.2021
Гани назвал сообщения об украденных им деньгах необоснованными
Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:48
2021-08-18T21:35
захват власти в афганистане талибами
афганистан
ашраф гани ахмадзай
в мире
сша
нато
панджшер (провинция)
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КАИР, 18 авг – РИА Новости. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными. "Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности", - сказал Гани в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210818/gani-1746276445.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
афганистан
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афганистан, ашраф гани ахмадзай, в мире, сша, нато, панджшер (провинция)
20:48 18.08.2021 (обновлено: 21:35 18.08.2021)
 
Гани назвал сообщения об украденных им деньгах необоснованными

Президент Афганистана Гани: сообщения о вывезенных из страны деньгах необоснованные

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Ашраф Гани
Президент Афганистана Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КАИР, 18 авг – РИА Новости. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными.
"Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности", - сказал Гани в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Президент Афганистана Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
Вчера, 20:40Захват власти в Афганистане талибами
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиАфганистанАшраф Гани АхмадзайВ миреСШАНАТОПанджшер (провинция)
 
 
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