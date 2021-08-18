09:22 18.08.2021 (обновлено: 11:35 18.08.2021)
Топ-менеджер Veon рассказал, как использует чип в руке
Топ-менеджер Veon Хелд назвал способы использования чипа в руке
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк директор по Digital-продуктам группы Veon Джордж Хелд
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Чип в руке можно использовать для оплаты услуг, это самое очевидное его применение, но в современном мире удобно использовать его для наблюдения за здоровьем, как фитнес-браслет, заявил в интервью РИА Новости директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд, ранее курировавший это направление в компании "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в Veon).
Хелд сообщил, что в его руке стоит чип четвертого поколения, устройство первого поколения было разработано еще в университете США. Чтобы поставить чип второго поколения Хелду, который тогда работал в Дубае, пришлось обратиться в тату-салон, потому что никто из врачей и других специалистов не хотел это делать без сертификата от американского медицинского регулятора FDA.
"Самое очевидное применение (чипа - ред.) - оплата услуг. Когда я работал в Дубае, я использовал этот чип, чтобы ездить в соседнюю страну, в Саудовскую Аравию. Но это было в чипе третьего поколения. Текущий чип я использую больше как фитнес-браслет: он меряет уровень кислорода, целый ряд показателей в крови - их можно посмотреть в смартфоне. Это очень удобно. Истории о том, что чипом можно открыть дверь и так далее - это уже прошлое, современное применение - для здоровья, для здорового образа жизни", - сказал собеседник агентства.
Хелд рассказал, как однажды "в одном российском городе" опаздывал на встречу, забыл телефон и оплатил проезд в метро, приложив к терминалу руку. Когда он спустился к поездам, его там ждали четыре женщины и отряд полиции. История закончилась хорошо - один из сотрудников "Билайна" проходил мимо и узнал его.
"Инновационные вещи - классные, но сама технология может быть настолько впереди человечества, что мы не всегда готовы ее воспринимать", - заключил топ-менеджер Veon.