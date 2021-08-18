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В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске - РИА Новости, 18.08.2021
В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
К загрязнению воздуха сероводородом в Металлургическом районе Челябинска привел прорыв канализационного коллектора, заявил замминистра экологии региона Виталий... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:45
2021-08-18T15:28
происшествия
челябинская область
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг – РИА Новости. К загрязнению воздуха сероводородом в Металлургическом районе Челябинска привел прорыв канализационного коллектора, заявил замминистра экологии региона Виталий Безруков.Источник находился в районе очистных сооружений унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения".Безруков отметил, что выявить крупную коммунальную аварию позволили новые мониторинговые системы. Ее причины устраняют.Ранее Росгидромет сообщил, что максимальная концентрация сероводорода в воздухе в этом районе превысила норму в 29,6 раза. Уровень загрязнения оценили как "очень высокий".По данным областного Министерства экологии, сейчас ситуация нормализовалась — уровень загрязнения снизился до 0,8 предельно допустимой концентрации (ПДК).
https://ria.ru/20210818/serovodorod-1746176438.html
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происшествия, челябинская область, челябинск
14:45 18.08.2021 (обновлено: 15:28 18.08.2021)
 
В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске

Замминистра экологии Безруков: прорыв коллектора мог вызвать выброс сероводорода в Челябинске

© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Андрей Попов
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг – РИА Новости. К загрязнению воздуха сероводородом в Металлургическом районе Челябинска привел прорыв канализационного коллектора, заявил замминистра экологии региона Виталий Безруков.
Источник находился в районе очистных сооружений унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения".
Безруков отметил, что выявить крупную коммунальную аварию позволили новые мониторинговые системы. Ее причины устраняют.
Ранее Росгидромет сообщил, что максимальная концентрация сероводорода в воздухе в этом районе превысила норму в 29,6 раза. Уровень загрязнения оценили как "очень высокий".
По данным областного Министерства экологии, сейчас ситуация нормализовалась — уровень загрязнения снизился до 0,8 предельно допустимой концентрации (ПДК).
Центральный и Калининский районы Челябинска - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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В Челябинске проведут проверку после выброса сероводорода
 
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