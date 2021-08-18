https://ria.ru/20210818/chelyabinsk-1746223410.html

В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске

В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске - РИА Новости, 18.08.2021

В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске

К загрязнению воздуха сероводородом в Металлургическом районе Челябинска привел прорыв канализационного коллектора, заявил замминистра экологии региона Виталий... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:45

2021-08-18T14:45

2021-08-18T15:28

происшествия

челябинская область

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг – РИА Новости. К загрязнению воздуха сероводородом в Металлургическом районе Челябинска привел прорыв канализационного коллектора, заявил замминистра экологии региона Виталий Безруков.Источник находился в районе очистных сооружений унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения".Безруков отметил, что выявить крупную коммунальную аварию позволили новые мониторинговые системы. Ее причины устраняют.Ранее Росгидромет сообщил, что максимальная концентрация сероводорода в воздухе в этом районе превысила норму в 29,6 раза. Уровень загрязнения оценили как "очень высокий".По данным областного Министерства экологии, сейчас ситуация нормализовалась — уровень загрязнения снизился до 0,8 предельно допустимой концентрации (ПДК).

https://ria.ru/20210818/serovodorod-1746176438.html

челябинская область

челябинск

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происшествия, челябинская область, челябинск