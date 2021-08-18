https://ria.ru/20210818/bilety-1746287974.html

"Аэрофлот" обменяет билеты в Бангкок или вернет деньги за них

"Аэрофлот" обменяет билеты в Бангкок или вернет деньги за них - РИА Новости, 18.08.2021

"Аэрофлот" обменяет билеты в Бангкок или вернет деньги за них

Авиакомпания "Аэрофлот" перебронирует или вернет стоимость авиабилетов в Бангкок пассажирам, которые не смогут улететь из-за вынужденной отмены рейсов, сообщил... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T23:58

2021-08-18T23:58

2021-08-18T23:58

бангкок

аэрофлот

пхукет (остров)

михаил демин

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" перебронирует или вернет стоимость авиабилетов в Бангкок пассажирам, которые не смогут улететь из-за вынужденной отмены рейсов, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Михаил Демин."В случае вынужденной отмены рейса действуют стандартные процедуры. Пассажирам предлагается возврат, либо перебронирование на будущие рейсы", - отметил он.Ранее генконсульство России в Пхукете сообщило об отмене "Аэрофлотом" рейсов Москва-Бангкок, следовавших через воздушное пространство Афганистана, до конца октября.

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745952879.html

бангкок

пхукет (остров)

россия

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бангкок, аэрофлот, пхукет (остров), михаил демин, россия