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Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре - РИА Новости, 18.08.2021
Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
Четвертый задержанный из пяти сбежавших из изолятора в Истре прятался в частном доме в Новгородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:02
2021-08-18T14:02
происшествия
истра
новгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Четвертый задержанный из пяти сбежавших из изолятора в Истре прятался в частном доме в Новгородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Сегодня старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила о задержании Александра Бутнару. Таким образом, на свободе из сбежавших из ИВС в Истре остается только обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Александр Мавриди."В настоящее время установлено, что задержанный скрывался в частном доме в Новгородской области, дальнейшая информация устанавливается", - сказал собеседник агентства.Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа.
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истра
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происшествия, истра, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
14:02 18.08.2021
 
Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре

Источник: четвертый задержанный беглец из ИВС в Истре прятался в частном доме в Новгородской области

© СК РФАлександр Бутнару
Александр Бутнару
© СК РФ
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Четвертый задержанный из пяти сбежавших из изолятора в Истре прятался в частном доме в Новгородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Сегодня старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила о задержании Александра Бутнару. Таким образом, на свободе из сбежавших из ИВС в Истре остается только обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Александр Мавриди.
"В настоящее время установлено, что задержанный скрывался в частном доме в Новгородской области, дальнейшая информация устанавливается", - сказал собеседник агентства.
Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа.
Изолятор временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 10:44
СК рассказал, как сотрудники изолятора в Истре помогли сбежать заключенным
 
ПроисшествияИстраНовгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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