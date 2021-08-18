https://ria.ru/20210818/beglets-1746217186.html
Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре - РИА Новости, 18.08.2021
Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
Четвертый задержанный из пяти сбежавших из изолятора в Истре прятался в частном доме в Новгородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:02
2021-08-18T14:02
2021-08-18T14:02
происшествия
истра
новгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Четвертый задержанный из пяти сбежавших из изолятора в Истре прятался в частном доме в Новгородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Сегодня старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила о задержании Александра Бутнару. Таким образом, на свободе из сбежавших из ИВС в Истре остается только обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Александр Мавриди."В настоящее время установлено, что задержанный скрывался в частном доме в Новгородской области, дальнейшая информация устанавливается", - сказал собеседник агентства.Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа.
https://ria.ru/20210812/izolyator-1745442265.html
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происшествия, истра, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
Источник: четвертый задержанный беглец из ИВС в Истре прятался в частном доме в Новгородской области