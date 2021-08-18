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В Башкирии арестовали женщину, выбросившую из окна роддома чужого младенца
В Башкирии арестовали женщину, выбросившую из окна роддома чужого младенца - РИА Новости, 18.08.2021
В Башкирии арестовали женщину, выбросившую из окна роддома чужого младенца
В Стерлитамаке суд на два месяца арестовал роженицу, которая выбросила чужого младенца из окна третьего этажа роддома. Об этом сообщило башкирское управление... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:33
2021-08-18T15:53
происшествия
миякинский район
республика башкортостан
россия
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УФА, 18 авг – РИА Новости. В Стерлитамаке суд на два месяца арестовал роженицу, которая выбросила чужого младенца из окна третьего этажа роддома. Об этом сообщило башкирское управление СК.Ее обвинили в убийстве малолетнего (часть вторая 105-й статьи Уголовного кодекса).После оказания медицинской помощи женщину переведут в СИЗО. Суд назначил комплекс исследований, включая психолого-психиатрическую больницу. Ранее сообщалось, что во время беременности она проходила лечение от депрессии в специализированном диспансере, но затем ее выписали.Вечером 16 августа 29-летняя роженица выбросила новорождённого младенца соседки по палате с третьего этажа родильного отделения больницы №1 в Стерлитамаке. Ребенок скончался от травм.
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происшествия, миякинский район, республика башкортостан, россия
15:33 18.08.2021 (обновлено: 15:53 18.08.2021)
 
В Башкирии арестовали женщину, выбросившую из окна роддома чужого младенца

В Башкирии арестовали женщину, выбросившую из окна третьего этажа роддома чужого младенца

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
УФА, 18 авг – РИА Новости. В Стерлитамаке суд на два месяца арестовал роженицу, которая выбросила чужого младенца из окна третьего этажа роддома. Об этом сообщило башкирское управление СК.
Ее обвинили в убийстве малолетнего (часть вторая 105-й статьи Уголовного кодекса).
После оказания медицинской помощи женщину переведут в СИЗО. Суд назначил комплекс исследований, включая психолого-психиатрическую больницу.
Ранее сообщалось, что во время беременности она проходила лечение от депрессии в специализированном диспансере, но затем ее выписали.
Вечером 16 августа 29-летняя роженица выбросила новорождённого младенца соседки по палате с третьего этажа родильного отделения больницы №1 в Стерлитамаке. Ребенок скончался от травм.
Женщина оставила новорожденного в мусорном баке
14 августа, 18:03
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ПроисшествияМиякинский районРеспублика БашкортостанРоссия
 
 
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