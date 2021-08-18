https://ria.ru/20210818/arest-1746230872.html

В Башкирии арестовали женщину, выбросившую из окна роддома чужого младенца

В Башкирии арестовали женщину, выбросившую из окна роддома чужого младенца - РИА Новости, 18.08.2021

В Башкирии арестовали женщину, выбросившую из окна роддома чужого младенца

В Стерлитамаке суд на два месяца арестовал роженицу, которая выбросила чужого младенца из окна третьего этажа роддома. Об этом сообщило башкирское управление... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:33

2021-08-18T15:33

2021-08-18T15:53

происшествия

миякинский район

республика башкортостан

россия

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УФА, 18 авг – РИА Новости. В Стерлитамаке суд на два месяца арестовал роженицу, которая выбросила чужого младенца из окна третьего этажа роддома. Об этом сообщило башкирское управление СК.Ее обвинили в убийстве малолетнего (часть вторая 105-й статьи Уголовного кодекса).После оказания медицинской помощи женщину переведут в СИЗО. Суд назначил комплекс исследований, включая психолого-психиатрическую больницу. Ранее сообщалось, что во время беременности она проходила лечение от депрессии в специализированном диспансере, но затем ее выписали.Вечером 16 августа 29-летняя роженица выбросила новорождённого младенца соседки по палате с третьего этажа родильного отделения больницы №1 в Стерлитамаке. Ребенок скончался от травм.

https://ria.ru/20210814/zhenschina-1745758118.html

миякинский район

республика башкортостан

россия

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происшествия, миякинский район, республика башкортостан, россия