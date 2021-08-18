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В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 18.08.2021
В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
Трое из пяти крымчан, задержанных по подозрению в деятельности, связанной с запрещенной в РФ террористической организацией "Хизб ут-Тахрир"*, арестованы,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:02
2021-08-18T12:02
происшествия
севастополь
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хизб ут-тахрир аль-ислами
арест
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Трое из пяти крымчан, задержанных по подозрению в деятельности, связанной с запрещенной в РФ террористической организацией "Хизб ут-Тахрир"*, арестованы, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов.Ранее в ФСБ заявили о разгроме ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму: задержаны два главаря и три активных участника. Им вменяют распространение террористической идеологии и вербовку местных мусульман. Изъяты пропагандистские материалы."Судом Севастополя двоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 октября. Меру пресечения третьему задержанному избрал Киевский районный суд Симферополя. Имам Раиф Февзиев пробудет в СИЗО до 12 октября", - сказал РИА Новости Курбединов.При этом, по его словам, рассмотрение избрания меры пресечения по еще двум задержанным состоится вечером в среду."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210818/terroristy-1746179767.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210818/fsb-1746189506.html
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происшествия, севастополь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хизб ут-тахрир аль-ислами, арест, россия
12:02 18.08.2021
 
В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

Адвокат Курбединов: трое крымчан, подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*, арестованы

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Трое из пяти крымчан, задержанных по подозрению в деятельности, связанной с запрещенной в РФ террористической организацией "Хизб ут-Тахрир"*, арестованы, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов.
Ранее в ФСБ заявили о разгроме ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму: задержаны два главаря и три активных участника. Им вменяют распространение террористической идеологии и вербовку местных мусульман. Изъяты пропагандистские материалы.
ФСБ накрыла ячейку Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* в Крыму
10:33
Появилось видео задержания участников "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму
"Судом Севастополя двоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 октября. Меру пресечения третьему задержанному избрал Киевский районный суд Симферополя. Имам Раиф Февзиев пробудет в СИЗО до 12 октября", - сказал РИА Новости Курбединов.
При этом, по его словам, рассмотрение избрания меры пресечения по еще двум задержанным состоится вечером в среду.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Спецоперация ФСБ в Крыму. Кадр видео
11:28Сказано в эфире
Ветеран "Альфы" оценил операцию против "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму
 
ПроисшествияСевастопольРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Хизб ут-Тахрир аль-ИсламиАрестРоссия
 
 
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