https://ria.ru/20210818/arest-1746196596.html

В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 18.08.2021

В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

Трое из пяти крымчан, задержанных по подозрению в деятельности, связанной с запрещенной в РФ террористической организацией "Хизб ут-Тахрир"*, арестованы,... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:02

2021-08-18T12:02

2021-08-18T12:02

происшествия

севастополь

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

хизб ут-тахрир аль-ислами

арест

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Трое из пяти крымчан, задержанных по подозрению в деятельности, связанной с запрещенной в РФ террористической организацией "Хизб ут-Тахрир"*, арестованы, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов.Ранее в ФСБ заявили о разгроме ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму: задержаны два главаря и три активных участника. Им вменяют распространение террористической идеологии и вербовку местных мусульман. Изъяты пропагандистские материалы."Судом Севастополя двоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 октября. Меру пресечения третьему задержанному избрал Киевский районный суд Симферополя. Имам Раиф Февзиев пробудет в СИЗО до 12 октября", - сказал РИА Новости Курбединов.При этом, по его словам, рассмотрение избрания меры пресечения по еще двум задержанным состоится вечером в среду."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210818/terroristy-1746179767.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210818/fsb-1746189506.html

севастополь

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хизб ут-тахрир аль-ислами, арест, россия