https://ria.ru/20210818/antitela-1746207685.html

У 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител, заявил инфекционист

У 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител, заявил инфекционист - РИА Новости, 18.08.2021

У 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител, заявил инфекционист

Исследование показывает, что у 18% тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно, нет антител, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:03

2021-08-18T13:03

2021-08-18T13:11

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Исследование показывает, что у 18% тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно, нет антител, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Роспотребнадзор провел очень интересный пилотный проект в 26 регионах, начиная с лета прошлого года, каждые два месяца, 70 с лишним тысяч населения тестировалось на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе", - сказал Горелов в ходе прямого эфира Российского общества "Знание".Он отметил, что согласно рекомендациям прививаться от коронавирусной инфекции нужно через 6 месяцев после перенесенной болезни и уровень антител не имеет при этом никакого значения.

https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746125258.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии