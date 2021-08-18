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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210818/antitela-1746207685.html
У 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител, заявил инфекционист
У 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител, заявил инфекционист - РИА Новости, 18.08.2021
У 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител, заявил инфекционист
Исследование показывает, что у 18% тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно, нет антител, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:03
2021-08-18T13:11
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Исследование показывает, что у 18% тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно, нет антител, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Роспотребнадзор провел очень интересный пилотный проект в 26 регионах, начиная с лета прошлого года, каждые два месяца, 70 с лишним тысяч населения тестировалось на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе", - сказал Горелов в ходе прямого эфира Российского общества "Знание".Он отметил, что согласно рекомендациям прививаться от коронавирусной инфекции нужно через 6 месяцев после перенесенной болезни и уровень антител не имеет при этом никакого значения.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:03 18.08.2021 (обновлено: 13:11 18.08.2021)
 
У 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител, заявил инфекционист

Инфекционист: у 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках тест на антитела
Медицинский работник держит в руках тест на антитела - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Исследование показывает, что у 18% тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно, нет антител, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Роспотребнадзор провел очень интересный пилотный проект в 26 регионах, начиная с лета прошлого года, каждые два месяца, 70 с лишним тысяч населения тестировалось на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе", - сказал Горелов в ходе прямого эфира Российского общества "Знание".
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 18:04Распространение коронавируса
Патологоанатом назвал "главную тайну" коронавируса
Он отметил, что согласно рекомендациям прививаться от коронавирусной инфекции нужно через 6 месяцев после перенесенной болезни и уровень антител не имеет при этом никакого значения.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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