https://ria.ru/20210818/amazon-1746214640.html

Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"

Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного" - РИА Новости, 18.08.2021

Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"

ВГТРК объявил о том, что подписал соглашением на показ нескольких своих сериалов на платформе Amazon Prime Video, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1". РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:45

2021-08-18T14:45

2021-08-18T14:45

культура

вгтрк

новости культуры

кино и сериалы

ссср

сергей маковецкий

юлия снигирь

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. ВГТРК объявил о том, что подписал соглашением на показ нескольких своих сериалов на платформе Amazon Prime Video, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1". Американский стриминговый сервис приобрел исторические драмы "Кровавая барыня" и "Грозный", а также шпионский детектив "Оптимисты. Карибский сезон".В пресс-службе отмечают, что это не первая сделка, заключенная с известной американской видеоплатформой. Ранее библиотеку Amazon Prime Video пополнили более 50 проектов, произведенных ВГТРК. "В марте 2021 года в каталоге платформы появились многосерийные фильмы телеканала "Россия": исторические драмы "Екатерина. Самозванцы", "Петр Первый. Завещание" и "Дружина", а также масштабная экранизация романа Ф.М. Достоевского "Бесы", — подчеркивают в сообщении. В сериале "Кровавая барыня" рассказывают об одной из самых жестоких помещиц Дарье Салтыковой, она же Салтычиха (Юлия Снигирь). "Грозный" посвящен первому русскому царю Ивану IV Грозному, которого сыграл Сергей Маковецкий. В "Оптимистах" действие происходит в 1960-е годы. В этом многосерийном детективе спецагенты пытаются предотвратить скандалы и войны между СССР и другими странами.

https://ria.ru/20210603/chernobyl-1735379165.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вгтрк, новости культуры, кино и сериалы, ссср, сергей маковецкий, юлия снигирь