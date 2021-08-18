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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210818/amazon-1746214640.html
Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного" - РИА Новости, 18.08.2021
Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
ВГТРК объявил о том, что подписал соглашением на показ нескольких своих сериалов на платформе Amazon Prime Video, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1". РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:45
2021-08-18T14:45
культура
вгтрк
новости культуры
кино и сериалы
ссср
сергей маковецкий
юлия снигирь
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. ВГТРК объявил о том, что подписал соглашением на показ нескольких своих сериалов на платформе Amazon Prime Video, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1". Американский стриминговый сервис приобрел исторические драмы "Кровавая барыня" и "Грозный", а также шпионский детектив "Оптимисты. Карибский сезон".В пресс-службе отмечают, что это не первая сделка, заключенная с известной американской видеоплатформой. Ранее библиотеку Amazon Prime Video пополнили более 50 проектов, произведенных ВГТРК. "В марте 2021 года в каталоге платформы появились многосерийные фильмы телеканала "Россия": исторические драмы "Екатерина. Самозванцы", "Петр Первый. Завещание" и "Дружина", а также масштабная экранизация романа Ф.М. Достоевского "Бесы", — подчеркивают в сообщении. В сериале "Кровавая барыня" рассказывают об одной из самых жестоких помещиц Дарье Салтыковой, она же Салтычиха (Юлия Снигирь). "Грозный" посвящен первому русскому царю Ивану IV Грозному, которого сыграл Сергей Маковецкий. В "Оптимистах" действие происходит в 1960-е годы. В этом многосерийном детективе спецагенты пытаются предотвратить скандалы и войны между СССР и другими странами.
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вгтрк, новости культуры, кино и сериалы, ссср, сергей маковецкий, юлия снигирь
14:45 18.08.2021
 

Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"

© Amalgama Studio (2017)Кадр из сериала "Кровавая барыня"
Кадр из сериала Кровавая барыня
© Amalgama Studio (2017)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. ВГТРК объявил о том, что подписал соглашением на показ нескольких своих сериалов на платформе Amazon Prime Video, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1".
Американский стриминговый сервис приобрел исторические драмы "Кровавая барыня" и "Грозный", а также шпионский детектив "Оптимисты. Карибский сезон".

"Телесериалы, созданные по заказу телеканала "Россия", увидят более 175 миллионов пользователей платформы в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии", — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе отмечают, что это не первая сделка, заключенная с известной американской видеоплатформой. Ранее библиотеку Amazon Prime Video пополнили более 50 проектов, произведенных ВГТРК.
"В марте 2021 года в каталоге платформы появились многосерийные фильмы телеканала "Россия": исторические драмы "Екатерина. Самозванцы", "Петр Первый. Завещание" и "Дружина", а также масштабная экранизация романа Ф.М. Достоевского "Бесы", — подчеркивают в сообщении.
В сериале "Кровавая барыня" рассказывают об одной из самых жестоких помещиц Дарье Салтыковой, она же Салтычиха (Юлия Снигирь). "Грозный" посвящен первому русскому царю Ивану IV Грозному, которого сыграл Сергей Маковецкий.
В "Оптимистах" действие происходит в 1960-е годы. В этом многосерийном детективе спецагенты пытаются предотвратить скандалы и войны между СССР и другими странами.
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КультураВГТРКНовости культурыКино и сериалыСССРСергей МаковецкийЮлия Снигирь
 
 
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