https://ria.ru/20210818/akter-1746262838.html

Умер французский актер Тьерри Лиагр

Умер французский актер Тьерри Лиагр - РИА Новости, 18.08.2021

Умер французский актер Тьерри Лиагр

Французский актер Тьерри Лиагр, снимавшийся в комедиях "Пришельцы", "Банзай" и "Суп из капусты", скончался в возрасте 68 лет, сообщило актерское агентство SB... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T18:35

2021-08-18T18:35

2021-08-18T18:35

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Французский актер Тьерри Лиагр, снимавшийся в комедиях "Пришельцы", "Банзай" и "Суп из капусты", скончался в возрасте 68 лет, сообщило актерское агентство SB Talents."Наше агентство с огромной печалью сообщает о кончине Тьерри Лиагра. Все, кто встречались с ним, не забудут его талант, его добрый нрав, его смех", - говорится в заявлении.Миллионы зрителей комедии "Пришельцы" запомнили Лиагра в роли повара кафе, у которого главные герои в исполнении Жана Рено и Кристиана Клавье украли жарящиеся на гриле куски мяса.В фильме "Суп из капусты" актер снимался вместе Луи де Фюнесом. Лиагр также часто появлялся в комедиях режиссера Клода Зиди – "Банзай", "Откройте, полиция! 2" и "Тотальная слежка".

https://ria.ru/20210707/kultura-1740340384.html

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в мире, искусство, франция, луи де фюнес, кино, жан рено, культура