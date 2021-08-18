https://ria.ru/20210818/akter-1746262838.html
Умер французский актер Тьерри Лиагр
Умер французский актер Тьерри Лиагр - РИА Новости, 18.08.2021
Умер французский актер Тьерри Лиагр
Французский актер Тьерри Лиагр, снимавшийся в комедиях "Пришельцы", "Банзай" и "Суп из капусты", скончался в возрасте 68 лет, сообщило актерское агентство SB... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T18:35
2021-08-18T18:35
2021-08-18T18:35
культура
в мире
искусство
франция
луи де фюнес
кино
жан рено
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746261505_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_5e2c8b40da0f8950155d380e2f07f86f.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Французский актер Тьерри Лиагр, снимавшийся в комедиях "Пришельцы", "Банзай" и "Суп из капусты", скончался в возрасте 68 лет, сообщило актерское агентство SB Talents."Наше агентство с огромной печалью сообщает о кончине Тьерри Лиагра. Все, кто встречались с ним, не забудут его талант, его добрый нрав, его смех", - говорится в заявлении.Миллионы зрителей комедии "Пришельцы" запомнили Лиагра в роли повара кафе, у которого главные герои в исполнении Жана Рено и Кристиана Клавье украли жарящиеся на гриле куски мяса.В фильме "Суп из капусты" актер снимался вместе Луи де Фюнесом. Лиагр также часто появлялся в комедиях режиссера Клода Зиди – "Банзай", "Откройте, полиция! 2" и "Тотальная слежка".
https://ria.ru/20210707/kultura-1740340384.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746261505_49:0:722:505_1920x0_80_0_0_4a435025ea3e64148a6c76ab8b5d0275.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, искусство, франция, луи де фюнес, кино, жан рено, культура
Умер французский актер Тьерри Лиагр
Французский актер Тьерри Лиагр скончался в возрасте 68 лет