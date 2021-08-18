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Посольство России заявило, что прорабатывает вывозные рейсы из Афганистана
Посольство России заявило, что прорабатывает вывозные рейсы из Афганистана - РИА Новости, 18.08.2021
Посольство России заявило, что прорабатывает вывозные рейсы из Афганистана
В посольстве РФ в Кабуле заявили РИА Новости, что занимаются проработкой вывозных рейсов из Афганистана, "постараемся помочь всем". РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:52
2021-08-18T17:52
2021-08-18T17:52
захват власти в афганистане талибами
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афганистан
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замир кабулов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В посольстве РФ в Кабуле заявили РИА Новости, что занимаются проработкой вывозных рейсов из Афганистана, "постараемся помочь всем"."Мы прорабатываем вопрос организации вывозных рейсов с учетом потребностей российских граждан. Постараемся всем помочь", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.Ранее спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что в Афганистане насчитывается "несколько сотен российских граждан афганского происхождения". По его словам, большая часть уже была эвакуирована вывозными рейсами из-за пандемии COVID-19.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746107687.html
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в мире, талибан, азия, афганистан, здоровье - общество, замир кабулов, россия
Посольство России заявило, что прорабатывает вывозные рейсы из Афганистана
Пресс-секретарь дипмиссии в Афганистане: посольство занимается проработкой вывозных рейсов из страны