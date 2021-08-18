Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/afganistan-1746256348.html
Посольство России заявило, что прорабатывает вывозные рейсы из Афганистана
Посольство России заявило, что прорабатывает вывозные рейсы из Афганистана - РИА Новости, 18.08.2021
Посольство России заявило, что прорабатывает вывозные рейсы из Афганистана
В посольстве РФ в Кабуле заявили РИА Новости, что занимаются проработкой вывозных рейсов из Афганистана, "постараемся помочь всем". РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:52
2021-08-18T17:52
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
азия
афганистан
здоровье - общество
замир кабулов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745983194_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_a776f9a7a5d8ee37d6a8b66372c26281.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В посольстве РФ в Кабуле заявили РИА Новости, что занимаются проработкой вывозных рейсов из Афганистана, "постараемся помочь всем"."Мы прорабатываем вопрос организации вывозных рейсов с учетом потребностей российских граждан. Постараемся всем помочь", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.Ранее спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что в Афганистане насчитывается "несколько сотен российских граждан афганского происхождения". По его словам, большая часть уже была эвакуирована вывозными рейсами из-за пандемии COVID-19.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746107687.html
https://ria.ru/20210818/afganistan-1746252493.html
азия
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745983194_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_916b431a5240bd699f18143a1e45efce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, азия, афганистан, здоровье - общество, замир кабулов, россия
17:52 18.08.2021
 
Посольство России заявило, что прорабатывает вывозные рейсы из Афганистана

Пресс-секретарь дипмиссии в Афганистане: посольство занимается проработкой вывозных рейсов из страны

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в районе аэропорта Кабула
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В посольстве РФ в Кабуле заявили РИА Новости, что занимаются проработкой вывозных рейсов из Афганистана, "постараемся помочь всем".
"Мы прорабатываем вопрос организации вывозных рейсов с учетом потребностей российских граждан. Постараемся всем помочь", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.
Здание посольства РФ в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 16:35Захват власти в Афганистане талибами
Посол России в Афганистане рассказал о результатах встречи с талибами
Ранее спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что в Афганистане насчитывается "несколько сотен российских граждан афганского происхождения". По его словам, большая часть уже была эвакуирована вывозными рейсами из-за пандемии COVID-19.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
Вчера, 17:43Захват власти в Афганистане талибами
Миссия ООН возобновит работу в Афганистане, сообщил российский посол
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАзияАфганистанЗдоровье - ОбществоЗамир КабуловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
03:18Автоэксперт объяснил, кому нельзя пересаживаться с автомата на механику
Лента новостейМолния