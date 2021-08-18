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Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/afganistan-1746236833.html
Украинский самолет, вылетевший в Кабул для эвакуации, застрял в Омане
Украинский самолет, вылетевший в Кабул для эвакуации, застрял в Омане - РИА Новости, 18.08.2021
Украинский самолет, вылетевший в Кабул для эвакуации, застрял в Омане
Самолет украинского минобороны, вылетевший в Кабул для эвакуации граждан, застрял в Омане, так как ждет разрешения на взлет и безопасный вылет с территории... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:09
2021-08-18T16:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
белоруссия
борисполь
вооруженные силы украины
дмитрий кулеба
ил-76мд
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Самолет украинского минобороны, вылетевший в Кабул для эвакуации граждан, застрял в Омане, так как ждет разрешения на взлет и безопасный вылет с территории Афганистана, сообщила пресс-служба Генштаба вооруженных сил Украины.Ранее в среду пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Олег Николенко заявил, что Украина отправила второй самолет в Афганистан для эвакуации граждан.Пресс-служба Генштаба отмечает, что в среду из военного сектора киевского аэропорта Борисполь для эвакуации людей из Афганистана вылетел военно-транспорт самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации воздушных сил ВС Украины."В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой. Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому пока самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию", - сообщается на странице в Facebook.В ночь на понедельник глава МИД страны Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский самолет вывез из Кабула граждан нескольких стран, в том числе Украины, Нидерландов, Хорватии и Белоруссии, они в безопасности. Пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что большинство эвакуированных из Кабула людей были гражданами Афганистана, часть из них попросила Украину предоставить им статус беженца. Позже Кулеба сообщил, что 153 украинца изъявили желание эвакуироваться из Афганистана, они уже связались с дипломатами.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, белоруссия, борисполь, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба, ил-76мд, facebook, андрей демченко, россия, олег николенко
16:09 18.08.2021 (обновлено: 16:16 18.08.2021)
 
Украинский самолет, вылетевший в Кабул для эвакуации, застрял в Омане

Генштаб ВС Украины: cамолет, вылетевший в Кабул для эвакуации, застрял в Омане

© Flickr / pthreadМеждународный аэропорт Кабула "Хаджи Раваш"
Международный аэропорт Кабула Хаджи Раваш - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Flickr / pthread
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Самолет украинского минобороны, вылетевший в Кабул для эвакуации граждан, застрял в Омане, так как ждет разрешения на взлет и безопасный вылет с территории Афганистана, сообщила пресс-служба Генштаба вооруженных сил Украины.
Ранее в среду пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Олег Николенко заявил, что Украина отправила второй самолет в Афганистан для эвакуации граждан.
Пресс-служба Генштаба отмечает, что в среду из военного сектора киевского аэропорта Борисполь для эвакуации людей из Афганистана вылетел военно-транспорт самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации воздушных сил ВС Украины.
"В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой. Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому пока самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию", - сообщается на странице в Facebook.
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В ночь на понедельник глава МИД страны Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский самолет вывез из Кабула граждан нескольких стран, в том числе Украины, Нидерландов, Хорватии и Белоруссии, они в безопасности. Пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что большинство эвакуированных из Кабула людей были гражданами Афганистана, часть из них попросила Украину предоставить им статус беженца. Позже Кулеба сообщил, что 153 украинца изъявили желание эвакуироваться из Афганистана, они уже связались с дипломатами.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанБелоруссияБориспольВооруженные силы УкраиныДмитрий КулебаИл-76МДFacebookАндрей ДемченкоРоссияОлег Николенко
 
 
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