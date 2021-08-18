В МИД прокомментировали заявления Борреля о ситуации в Афганистане
Представитель МИД Захарова: Запад вместо предотвращения кризиса в Афганистане ругал Россию
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Запад вместо работы над предотвращением миграционного кризиса на фоне ситуации в Афганистане занимался все эти годы руганью в адрес Москвы, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала последние заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о ситуации вокруг Афганистана, сложившейся после ухода из страны западной коалиции.
"Он заявил, что они намерены проводить переговоры с афганской стороной по предотвращению миграционного коллапса. Хотела бы просто обратить внимание, что переговоры по предотвращению миграционного коллапса следовало бы проводить до начала миграционного коллапса. Так обычно бывает", - сказала она.
"Неужели они не понимали, что начнется, когда они будут выводить контингенты (из Афганистана - ред.)? Они не могли не понимать, к чему ситуация приведет. Эти переговоры должны были идти уже который месяц. Мало того, должен был быть план на случай экстренного, непредвиденного развития ситуации. Где это все? А я вам отвечу: они были заняты тем, что ругали Россию, были заняты поиском и выдумыванием неких мифических российских угроз", - добавила Захарова.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.