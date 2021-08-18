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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/afganistan-1746176258.html
В МИД прокомментировали заявления Борреля о ситуации в Афганистане
В МИД прокомментировали заявления Борреля о ситуации в Афганистане - РИА Новости, 18.08.2021
В МИД прокомментировали заявления Борреля о ситуации в Афганистане
Запад вместо работы над предотвращением миграционного кризиса на фоне ситуации в Афганистане занимался все эти годы руганью в адрес Москвы, заявила в среду... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:10
2021-08-18T10:10
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
москва
мария захарова
жозеп боррель
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Запад вместо работы над предотвращением миграционного кризиса на фоне ситуации в Афганистане занимался все эти годы руганью в адрес Москвы, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Так она прокомментировала последние заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о ситуации вокруг Афганистана, сложившейся после ухода из страны западной коалиции."Он заявил, что они намерены проводить переговоры с афганской стороной по предотвращению миграционного коллапса. Хотела бы просто обратить внимание, что переговоры по предотвращению миграционного коллапса следовало бы проводить до начала миграционного коллапса. Так обычно бывает", - сказала она."Неужели они не понимали, что начнется, когда они будут выводить контингенты (из Афганистана - ред.)? Они не могли не понимать, к чему ситуация приведет. Эти переговоры должны были идти уже который месяц. Мало того, должен был быть план на случай экстренного, непредвиденного развития ситуации. Где это все? А я вам отвечу: они были заняты тем, что ругали Россию, были заняты поиском и выдумыванием неких мифических российских угроз", - добавила Захарова.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан, москва, мария захарова, жозеп боррель, россия
10:10 18.08.2021
 
В МИД прокомментировали заявления Борреля о ситуации в Афганистане

Представитель МИД Захарова: Запад вместо предотвращения кризиса в Афганистане ругал Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Запад вместо работы над предотвращением миграционного кризиса на фоне ситуации в Афганистане занимался все эти годы руганью в адрес Москвы, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала последние заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о ситуации вокруг Афганистана, сложившейся после ухода из страны западной коалиции.
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"Он заявил, что они намерены проводить переговоры с афганской стороной по предотвращению миграционного коллапса. Хотела бы просто обратить внимание, что переговоры по предотвращению миграционного коллапса следовало бы проводить до начала миграционного коллапса. Так обычно бывает", - сказала она.
"Неужели они не понимали, что начнется, когда они будут выводить контингенты (из Афганистана - ред.)? Они не могли не понимать, к чему ситуация приведет. Эти переговоры должны были идти уже который месяц. Мало того, должен был быть план на случай экстренного, непредвиденного развития ситуации. Где это все? А я вам отвечу: они были заняты тем, что ругали Россию, были заняты поиском и выдумыванием неких мифических российских угроз", - добавила Захарова.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанМоскваМария ЗахароваЖозеп БоррельРоссия
 
 
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