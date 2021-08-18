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Сотрудники посольства США уничтожили паспорта ряда афганцев
Сотрудники посольства США уничтожили паспорта ряда афганцев - РИА Новости, 18.08.2021
Сотрудники посольства США уничтожили паспорта ряда афганцев
Сотрудники посольства США в Афганистане уничтожили паспорта ряда афганцев, когда уничтожали документы и оборудовании в преддверии эвакуации, заявил офис... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T03:30
2021-08-18T03:30
2021-08-18T03:30
захват власти в афганистане талибами
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники посольства США в Афганистане уничтожили паспорта ряда афганцев, когда уничтожали документы и оборудовании в преддверии эвакуации, заявил офис конгрессмена Энди Кима."Приемы по визовым... вопросам в посольстве были отменены, и паспорта, которыми располагало посольство, были уничтожены", - приводит его заявление телеканал CNN.Предполагается, что документы были уничтожены, чтобы их обладатели не стали жертвами "Талибана"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан
Сотрудники посольства США уничтожили паспорта ряда афганцев
В посольстве США уничтожили паспорта ряда афганцев, чтобы их владельцы не стали жертвами "Талибана"*