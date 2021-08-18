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Сотрудники посольства США уничтожили паспорта ряда афганцев

Сотрудники посольства США уничтожили паспорта ряда афганцев - РИА Новости, 18.08.2021

Сотрудники посольства США уничтожили паспорта ряда афганцев

Сотрудники посольства США в Афганистане уничтожили паспорта ряда афганцев, когда уничтожали документы и оборудовании в преддверии эвакуации, заявил офис... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T03:30

2021-08-18T03:30

2021-08-18T03:30

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники посольства США в Афганистане уничтожили паспорта ряда афганцев, когда уничтожали документы и оборудовании в преддверии эвакуации, заявил офис конгрессмена Энди Кима."Приемы по визовым... вопросам в посольстве были отменены, и паспорта, которыми располагало посольство, были уничтожены", - приводит его заявление телеканал CNN.Предполагается, что документы были уничтожены, чтобы их обладатели не стали жертвами "Талибана"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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2021

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в мире, сша, талибан, афганистан