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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/afganistan-1746159341.html
Сотрудники посольства США уничтожили паспорта ряда афганцев
Сотрудники посольства США уничтожили паспорта ряда афганцев - РИА Новости, 18.08.2021
Сотрудники посольства США уничтожили паспорта ряда афганцев
Сотрудники посольства США в Афганистане уничтожили паспорта ряда афганцев, когда уничтожали документы и оборудовании в преддверии эвакуации, заявил офис... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T03:30
2021-08-18T03:30
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники посольства США в Афганистане уничтожили паспорта ряда афганцев, когда уничтожали документы и оборудовании в преддверии эвакуации, заявил офис конгрессмена Энди Кима."Приемы по визовым... вопросам в посольстве были отменены, и паспорта, которыми располагало посольство, были уничтожены", - приводит его заявление телеканал CNN.Предполагается, что документы были уничтожены, чтобы их обладатели не стали жертвами "Талибана"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан
03:30 18.08.2021
 
Сотрудники посольства США уничтожили паспорта ряда афганцев

В посольстве США уничтожили паспорта ряда афганцев, чтобы их владельцы не стали жертвами "Талибана"*

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в районе аэропорта Кабула
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники посольства США в Афганистане уничтожили паспорта ряда афганцев, когда уничтожали документы и оборудовании в преддверии эвакуации, заявил офис конгрессмена Энди Кима.
"Приемы по визовым... вопросам в посольстве были отменены, и паспорта, которыми располагало посольство, были уничтожены", - приводит его заявление телеканал CNN.
Предполагается, что документы были уничтожены, чтобы их обладатели не стали жертвами "Талибана"*.
"Нам придется... по-другому проверять людей без паспортов, например, по номерам их телефонов. Во многих случаях мы знаем их контактные данные и номера телефонов, и таким образом нам придется их идентифицировать", - заявил CNN конгрессмен Том Малиновский.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистан
 
 
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