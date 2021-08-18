https://ria.ru/20210818/afganistan-1746158541.html
Кондолиза Райс считает, что США поторопились с выводом войск из Афганистана
Кондолиза Райс считает, что США поторопились с выводом войск из Афганистана - РИА Новости, 18.08.2021
Кондолиза Райс считает, что США поторопились с выводом войск из Афганистана
Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что США поторопились с выводом войск из Афганистана, что привело к захвату власти радикальным движением... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T03:09
2021-08-18T03:09
2021-08-18T03:10
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
кондолиза райс
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что США поторопились с выводом войск из Афганистана, что привело к захвату власти радикальным движением "Талибан"*."После падения Кабула возникает губительный и крайне несправедливый нарратив: обвинение афганцев в том, как все закончилось. Нет, они не выбрали "Талибан"*, - говорится в статье Райс в газете Washington Post.По ее мнению, США и Афганистану нужно было больше времени, которым Вашингтон мог бы воспользоваться для обучения афганцев, поддержки с воздуха и разведки."Двадцать лет было недостаточно для того, чтобы завершить путешествие от правления "Талибана"* в стиле VII века и 30-летней гражданской войны до стабильного правительства", - отметила Райс.Она считает, что талибы зимой могли начать отступление, и задается вопросом, могли ли США подождать до тех пор и дать афганцам время для разработки стратегии, чтобы предотвратить падение Кабула.Сейчас американской администрации самое время подтвердить обязательства перед Украиной, Ираком и Тайванем, полагает Райс.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан, кондолиза райс
03:09 18.08.2021 (обновлено: 03:10 18.08.2021)
Кондолиза Райс считает, что США поторопились с выводом войск из Афганистана
Экс-госсекретарь Кондолиза Райс считает, что США поторопились с выводом войск из Афганистана
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости.
Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс
считает, что США поторопились с выводом войск из Афганистана
, что привело к захвату власти радикальным движением "Талибан
"*.
"После падения Кабула
возникает губительный и крайне несправедливый нарратив: обвинение афганцев в том, как все закончилось. Нет, они не выбрали "Талибан"*, - говорится в статье Райс в газете Washington Post
.
По ее мнению, США и Афганистану нужно было больше времени, которым Вашингтон мог бы воспользоваться для обучения афганцев, поддержки с воздуха и разведки.
"Двадцать лет было недостаточно для того, чтобы завершить путешествие от правления "Талибана"* в стиле VII века и 30-летней гражданской войны до стабильного правительства", - отметила Райс.
Она считает, что талибы зимой могли начать отступление, и задается вопросом, могли ли США подождать до тех пор и дать афганцам время для разработки стратегии, чтобы предотвратить падение Кабула.
Сейчас американской администрации самое время подтвердить обязательства перед Украиной
, Ираком
и Тайванем
, полагает Райс.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.