https://ria.ru/20210818/afgan-1746249457.html

Журналист обвинил талибов в публичной казни четырех афганских командиров

Журналист обвинил талибов в публичной казни четырех афганских командиров - РИА Новости, 18.08.2021

Журналист обвинил талибов в публичной казни четырех афганских командиров

Представители "Талибана"* публично казнили четырех афганских командиров в Кандагаре, заявил бывший сотрудник афганского телеканала TOLOnews Муслим Ширзад. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:20

2021-08-18T17:20

2021-08-18T17:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

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афганистан

россия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Представители "Талибана"* публично казнили четырех афганских командиров в Кандагаре, заявил бывший сотрудник афганского телеканала TOLOnews Муслим Ширзад.Журналист опубликовал в Twitter видео, предположительно, снятое на месте инцидента несколько дней назад. На кадрах заметна только толпа людей, самих сцен казни или чего-то подобного нет.Официального подтверждения или опровержения этой информации нет. По словам пользователей соцсетей, убитые — офицеры Национальной армии Афганистана.Захват власти талибамиНа фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210818/pamyatniki-1746223877.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210818/gani-1746243458.html

кандагар

афганистан

россия

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в мире, талибан, кандагар, афганистан, россия