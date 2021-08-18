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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/afgan-1746249457.html
Журналист обвинил талибов в публичной казни четырех афганских командиров
Журналист обвинил талибов в публичной казни четырех афганских командиров - РИА Новости, 18.08.2021
Журналист обвинил талибов в публичной казни четырех афганских командиров
Представители "Талибана"* публично казнили четырех афганских командиров в Кандагаре, заявил бывший сотрудник афганского телеканала TOLOnews Муслим Ширзад. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:20
2021-08-18T17:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
кандагар
афганистан
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Представители "Талибана"* публично казнили четырех афганских командиров в Кандагаре, заявил бывший сотрудник афганского телеканала TOLOnews Муслим Ширзад.Журналист опубликовал в Twitter видео, предположительно, снятое на месте инцидента несколько дней назад. На кадрах заметна только толпа людей, самих сцен казни или чего-то подобного нет.Официального подтверждения или опровержения этой информации нет. По словам пользователей соцсетей, убитые — офицеры Национальной армии Афганистана.Захват власти талибамиНа фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210818/pamyatniki-1746223877.html
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в мире, талибан, кандагар, афганистан, россия
17:20 18.08.2021 (обновлено: 17:54 18.08.2021)
 
Журналист обвинил талибов в публичной казни четырех афганских командиров

Журналист Муслим Ширзад: талибы казнили в Кандагаре четырех афганских командиров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Представители "Талибана"* публично казнили четырех афганских командиров в Кандагаре, заявил бывший сотрудник афганского телеканала TOLOnews Муслим Ширзад.
Журналист опубликовал в Twitter видео, предположительно, снятое на месте инцидента несколько дней назад. На кадрах заметна только толпа людей, самих сцен казни или чего-то подобного нет.
Официального подтверждения или опровержения этой информации нет. По словам пользователей соцсетей, убитые — офицеры Национальной армии Афганистана.

Захват власти талибами

На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.
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Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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