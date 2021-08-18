17:20 18.08.2021 (обновлено: 17:54 18.08.2021)
Журналист обвинил талибов в публичной казни четырех афганских командиров
Журналист Муслим Ширзад: талибы казнили в Кандагаре четырех афганских командиров
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Журналист опубликовал в Twitter видео, предположительно, снятое на месте инцидента несколько дней назад. На кадрах заметна только толпа людей, самих сцен казни или чего-то подобного нет.
Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021
Официального подтверждения или опровержения этой информации нет. По словам пользователей соцсетей, убитые — офицеры Национальной армии Афганистана.
Захват власти талибами
На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Запрещенная в России террористическая организация.