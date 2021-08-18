https://ria.ru/20210818/aes-1746285496.html
В Египте приказали заморозить любое строительство вокруг АЭС "Эль-Дабаа"
В Египте приказали заморозить любое строительство вокруг АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 18.08.2021
В Египте приказали заморозить любое строительство вокруг АЭС "Эль-Дабаа"
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал заморозить до конца года любое строительство в зоне безопасности строящейся "Росатомом" атомной электростанции... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T23:03
2021-08-18T23:03
2021-08-18T23:03
в мире
египет
самарская область
каир (город)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
алексей лихачев
абдель фаттах ас-сиси
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КАИР, 18 авг – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал заморозить до конца года любое строительство в зоне безопасности строящейся "Росатомом" атомной электростанции "Эль-Дабаа", сообщил в среду представитель президента Бассам Рады.Ас-Сиси ознакомился с результатами работы Верховной комиссии, занимающейся критериями безопасности АЭС "Эль-Дабаа", отчет ему представили советник по строительному планированию Амир Ахмад и директор военно-технического факультета Исмаил Камаль.Камаль сообщил президенту, что АЭС соответствует самым современным стандартам МАГАТЭ по безопасности – как сама станция, так и 32-километровая зона безопасности вокруг АЭС."Президент отдал указания специализированному Верховному комитету уделить внимание обеспечению реализации максимальных мер предосторожности и международных мер по безопасности АЭС "Эль-Дабаа" с пересмотром плотности населения и планирования строительства на территориях вокруг станции... и заморозить любое строительство на территориях в этой зоне до конца года", - заявил Рады.Также ас-Сиси приказал тщательно изучить перспективы роста численности населения в районе станции согласно мировым критериям.Управление атомных станций Египта завершает строительство инфраструктуры и жилых домов для рабочих, а также укрепляет набережную возле АЭС, завершен первый этап процесса выравнивания рельефа площадки в рамках подготовки к возведению АЭС, сообщал ранее кабмин Египта.В конце июля стартовало производство устройств локализации расплава для четырех блоков АЭС на заводе "Тяжмаш" в Самарской области.Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал в марте, что госкорпорация рассчитывает в 2022 году получить лицензию на строительство АЭС "Эль-Дабаа". По его словам, проект АЭС прошел сложный период уточнения технических деталей и технологических аспектов, а также общих подходов по контрактации.Управление атомных электростанций Египта (NPPA) в начале июля сообщило о подаче Управлению по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) всех необходимых документов для получения разрешения на начало строительства АЭС "Эль-Дабаа", возводимой "Росатомом". Речь идет о лицензии на строительство первой очереди (блоки №1 и 2) АЭС.Гендиректор "Росатома" сообщал в марте, что госкорпорация рассчитывает в 2022 году получить лицензию на строительство АЭС "Эль-Дабаа". По его словам, проект АЭС прошел сложный период уточнения технических деталей и технологических аспектов, а также общих подходов по контрактации.В 2015 году в Каире Россия и Египет заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эль-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года также в Каире стороны подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство атомной станции.АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности.
https://ria.ru/20210726/rosatom-1742997669.html
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в мире, египет, самарская область, каир (город), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, алексей лихачев, абдель фаттах ас-сиси, аэс "эль-дабаа"
В Египте приказали заморозить любое строительство вокруг АЭС "Эль-Дабаа"
Президент Египта ас-Сиси приказал заморозить любое строительство в зоне безопасности АЭС "Эль-Дабаа"
КАИР, 18 авг – РИА Новости.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
приказал заморозить до конца года любое строительство в зоне безопасности строящейся "Росатомом
" атомной электростанции "Эль-Дабаа", сообщил в среду представитель президента Бассам Рады.
Ас-Сиси ознакомился с результатами работы Верховной комиссии, занимающейся критериями безопасности АЭС "Эль-Дабаа"
, отчет ему представили советник по строительному планированию Амир Ахмад и директор военно-технического факультета Исмаил Камаль.
Камаль сообщил президенту, что АЭС соответствует самым современным стандартам МАГАТЭ
по безопасности – как сама станция, так и 32-километровая зона безопасности вокруг АЭС.
"Президент отдал указания специализированному Верховному комитету уделить внимание обеспечению реализации максимальных мер предосторожности и международных мер по безопасности АЭС "Эль-Дабаа" с пересмотром плотности населения и планирования строительства на территориях вокруг станции... и заморозить любое строительство на территориях в этой зоне до конца года", - заявил Рады.
Также ас-Сиси приказал тщательно изучить перспективы роста численности населения в районе станции согласно мировым критериям.
Управление атомных станций Египта
завершает строительство инфраструктуры и жилых домов для рабочих, а также укрепляет набережную возле АЭС, завершен первый этап процесса выравнивания рельефа площадки в рамках подготовки к возведению АЭС, сообщал ранее кабмин Египта.
В конце июля стартовало производство устройств локализации расплава для четырех блоков АЭС на заводе "Тяжмаш" в Самарской области
.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
сообщал в марте, что госкорпорация рассчитывает в 2022 году получить лицензию на строительство АЭС "Эль-Дабаа". По его словам, проект АЭС прошел сложный период уточнения технических деталей и технологических аспектов, а также общих подходов по контрактации.
Управление атомных электростанций Египта (NPPA) в начале июля сообщило о подаче Управлению по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) всех необходимых документов для получения разрешения на начало строительства АЭС "Эль-Дабаа", возводимой "Росатомом". Речь идет о лицензии на строительство первой очереди (блоки №1 и 2) АЭС.
Гендиректор "Росатома" сообщал в марте, что госкорпорация рассчитывает в 2022 году получить лицензию на строительство АЭС "Эль-Дабаа". По его словам, проект АЭС прошел сложный период уточнения технических деталей и технологических аспектов, а также общих подходов по контрактации.
В 2015 году в Каире Россия и Египет заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эль-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года также в Каире
стороны подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство атомной станции.
АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности.