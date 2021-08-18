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Туроператоры рассказали, вырастет ли спрос на отдых в Абхазии

Туроператоры рассказали, вырастет ли спрос на отдых в Абхазии - РИА Новости, 18.08.2021

Туроператоры рассказали, вырастет ли спрос на отдых в Абхазии

Эксперты рассказали, увеличился ли спрос на отдых в Абхазии у россиян на фоне введения ограничительных мер в Краснодарском крае, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:33

2021-08-18T12:33

2021-08-18T12:33

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, увеличился ли спрос на отдых в Абхазии у россиян на фоне введения ограничительных мер в Краснодарском крае, сообщает АТОР.С момента ужесточения правил на курортах юга России прошло более двух недель. За это время, по словам туроператоров, заявки на абхазское направление выросли на 20-25 процентов. Однако из-за отсутствия свободных мест в гостиницах (они полностью забронированы на август и сентябрь), до покупки доходит не более пяти процентов обращений."Спрос на Абхазию в этом сезоне был и остается очень высоким, — говорят специалисты туроператора "Дельфин". — К моменту ужесточения требований в Краснодарском крае в Абхазии уже почти не оставалось мест в популярных объектах размещения. Поэтому увеличения продаж мы не наблюдаем, так как продавать здесь уже практически нечего".В компании "Мультитур" добавили, что из-за небольшого числа гостиниц даже при огромном желании Абхазия не смогла бы принять на отдых всех непривитых желающих.Представители туроператора "Русский Экспресс" рассказали, что в условиях дефицита туристы готовы двигать даты заездов и рассматривать размещение в других категориях номеров. По прогнозам специалистов компании, при хорошей погоде в октябре продажи в Абхазии также будут высокими.

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абхазия

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отдых, краснодарский край, абхазия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19