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Туризм
https://ria.ru/20210818/abkhaziya-1746193218.html
Туроператоры рассказали, вырастет ли спрос на отдых в Абхазии
Туроператоры рассказали, вырастет ли спрос на отдых в Абхазии - РИА Новости, 18.08.2021
Туроператоры рассказали, вырастет ли спрос на отдых в Абхазии
Эксперты рассказали, увеличился ли спрос на отдых в Абхазии у россиян на фоне введения ограничительных мер в Краснодарском крае, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:33
2021-08-18T12:33
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отдых
краснодарский край
абхазия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, увеличился ли спрос на отдых в Абхазии у россиян на фоне введения ограничительных мер в Краснодарском крае, сообщает АТОР.С момента ужесточения правил на курортах юга России прошло более двух недель. За это время, по словам туроператоров, заявки на абхазское направление выросли на 20-25 процентов. Однако из-за отсутствия свободных мест в гостиницах (они полностью забронированы на август и сентябрь), до покупки доходит не более пяти процентов обращений."Спрос на Абхазию в этом сезоне был и остается очень высоким, — говорят специалисты туроператора "Дельфин". — К моменту ужесточения требований в Краснодарском крае в Абхазии уже почти не оставалось мест в популярных объектах размещения. Поэтому увеличения продаж мы не наблюдаем, так как продавать здесь уже практически нечего".В компании "Мультитур" добавили, что из-за небольшого числа гостиниц даже при огромном желании Абхазия не смогла бы принять на отдых всех непривитых желающих.Представители туроператора "Русский Экспресс" рассказали, что в условиях дефицита туристы готовы двигать даты заездов и рассматривать размещение в других категориях номеров. По прогнозам специалистов компании, при хорошей погоде в октябре продажи в Абхазии также будут высокими.
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отдых, краснодарский край, абхазия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19
12:33 18.08.2021
 

Туроператоры рассказали, вырастет ли спрос на отдых в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Пицунде
Отдыхающие на пляже в Пицунде - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, увеличился ли спрос на отдых в Абхазии у россиян на фоне введения ограничительных мер в Краснодарском крае, сообщает АТОР.
С момента ужесточения правил на курортах юга России прошло более двух недель. За это время, по словам туроператоров, заявки на абхазское направление выросли на 20-25 процентов. Однако из-за отсутствия свободных мест в гостиницах (они полностью забронированы на август и сентябрь), до покупки доходит не более пяти процентов обращений.
"Спрос на Абхазию в этом сезоне был и остается очень высоким, — говорят специалисты туроператора "Дельфин". — К моменту ужесточения требований в Краснодарском крае в Абхазии уже почти не оставалось мест в популярных объектах размещения. Поэтому увеличения продаж мы не наблюдаем, так как продавать здесь уже практически нечего".
В компании "Мультитур" добавили, что из-за небольшого числа гостиниц даже при огромном желании Абхазия не смогла бы принять на отдых всех непривитых желающих.
Представители туроператора "Русский Экспресс" рассказали, что в условиях дефицита туристы готовы двигать даты заездов и рассматривать размещение в других категориях номеров. По прогнозам специалистов компании, при хорошей погоде в октябре продажи в Абхазии также будут высокими.
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