https://ria.ru/20210817/zrenie-1746076492.html

Ростовские врачи спасли зрение ребенку, которому крыса ткнула носом в глаз

Ростовские врачи спасли зрение ребенку, которому крыса ткнула носом в глаз - РИА Новости, 17.08.2021

Ростовские врачи спасли зрение ребенку, которому крыса ткнула носом в глаз

Офтальмологи больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону спасли зрение семилетнему мальчику, которому домашняя крыса ткнула носом в глаз, рассказал... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:36

2021-08-17T13:36

2021-08-17T17:39

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг — РИА Новости. Офтальмологи больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону спасли зрение семилетнему мальчику, которому домашняя крыса ткнула носом в глаз, рассказал журналистам пресс-секретарь медучреждения.По его словам, дома у ребенка живут две крысы. "Пока старшая сестра мальчика чистила им клетку, крысы резвились в диванных подушках. Ребенок решил на них посмотреть. И в это время одна из крыс резко подпрыгнула вверх и сильно ткнулась своим острым носом ребенку в глаз", — сказал он.В больнице у ребенка диагностировали "проникающее ранение глаза с поражением роговицы и выпадением радужной оболочки". "Заведующая офтальмологическим отделением городской БСМП Ростова-на-Дону Ирина Шангичева провела операцию юному пациенту, и теперь зрение мальчика вне опасности", — отметил представитель больницы.Он добавил, что в последнее время к ним нередко поступают и взрослые, и дети, получившие травмы глаз во время игр с домашними питомцами. Так, накануне в это же отделение поступила четырехлетняя девочка, у которой из глаза извлекли частичку металлической стружки. Предположительно, она попала в глаз к ребенку во время игры с пушистым котом, который принес стружки на хвосте.

https://ria.ru/20210816/zrenie-1745862151.html

https://ria.ru/20201001/zrenie-1578070631.html

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область