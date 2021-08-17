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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/zhenschiny-1746090797.html
Афганки вышли на акцию в Кабуле
Афганки вышли на акцию в Кабуле - РИА Новости, 17.08.2021
Афганки вышли на акцию в Кабуле
Несколько афганских женщин вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:00
2021-08-17T15:48
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
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КАБУЛ, 17 авг - РИА Новости. Несколько афганских женщин вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права, передает корреспондент РИА Новости.Женщины, одетые в хиджабы, но с современными европейскими сумками на плечах, прошли по улицам города с белыми листками в руках, а затем остановились и хором проскандировали свои требования. В частности, они хотят, чтобы талибы ("Талибан"*) соблюдали политические и гражданские права, а также уважали права женщин.Движению девушек никто не препятствовал, никаких мер к ним никто не применил.Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. *Террористическая организация, запрещенная в России.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Афганские женщины на акции в Кабуле
Несколько афганских женщин вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, нато
15:00 17.08.2021 (обновлено: 15:48 17.08.2021)
 
Афганки вышли на акцию в Кабуле

Афганские женщины вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права

Читать ria.ru в
КАБУЛ, 17 авг - РИА Новости. Несколько афганских женщин вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права, передает корреспондент РИА Новости.
Женщины, одетые в хиджабы, но с современными европейскими сумками на плечах, прошли по улицам города с белыми листками в руках, а затем остановились и хором проскандировали свои требования. В частности, они хотят, чтобы талибы ("Талибан"*) соблюдали политические и гражданские права, а также уважали права женщин.
Движению девушек никто не препятствовал, никаких мер к ним никто не применил.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 15:28Захват власти в Афганистане талибами
В Иране афганские женщины вышли на акцию против талибов
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)ТалибанАфганистанНАТО
 
 
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