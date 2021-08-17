https://ria.ru/20210817/zhenschiny-1746090797.html
Афганки вышли на акцию в Кабуле
Афганки вышли на акцию в Кабуле - РИА Новости, 17.08.2021
Афганки вышли на акцию в Кабуле
Несколько афганских женщин вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:00
2021-08-17T15:00
2021-08-17T15:48
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
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нато
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КАБУЛ, 17 авг - РИА Новости. Несколько афганских женщин вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права, передает корреспондент РИА Новости.Женщины, одетые в хиджабы, но с современными европейскими сумками на плечах, прошли по улицам города с белыми листками в руках, а затем остановились и хором проскандировали свои требования. В частности, они хотят, чтобы талибы ("Талибан"*) соблюдали политические и гражданские права, а также уважали права женщин.Движению девушек никто не препятствовал, никаких мер к ним никто не применил.Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. *Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210816/zhenschiny-1745938989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Афганские женщины на акции в Кабуле
Несколько афганских женщин вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права, передает корреспондент РИА Новости.
2021-08-17T15:00
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PT0M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, нато
15:00 17.08.2021 (обновлено: 15:48 17.08.2021)
Афганки вышли на акцию в Кабуле
Афганские женщины вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права