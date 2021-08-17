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Гидрометцентр предупредил об экстремальной жаре в регионах
Гидрометцентр предупредил об экстремальной жаре в регионах - РИА Новости, 17.08.2021
Гидрометцентр предупредил об экстремальной жаре в регионах
Жара выше 40 градусов ожидается в четверг в Астраханской и Волгоградской областях, до 36 градусов к концу недели воздух прогреется в Удмуртии, Марий Эл,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:24
2021-08-17T14:24
2021-08-17T14:41
общество
оренбургская область
волгоградская область
ульяновская область
гидрометцентр
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жара выше 40 градусов ожидается в четверг в Астраханской и Волгоградской областях, до 36 градусов к концу недели воздух прогреется в Удмуртии, Марий Эл, Ульяновской и Оренбургской областях, сообщает Гидрометцентр.Температурный фон на семь-девять градусов превысит норму.В западных и центральных районах Оренбургской области жара продержится до 21 августа, в Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области — до 22-го.В Чувашии 19-20 августа прогнозируется от 31 до 36 градусов.По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, аномально теплая погода установилась на всей территории страны. Она продержится всю рабочую неделю.
https://ria.ru/20210809/zhara-1745076409.html
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общество, оренбургская область, волгоградская область, ульяновская область, гидрометцентр
14:24 17.08.2021 (обновлено: 14:41 17.08.2021)
Гидрометцентр предупредил об экстремальной жаре в регионах
Синоптики ожидают экстремальную жару в Поволжье и Удмуртии