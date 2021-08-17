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Гидрометцентр предупредил об экстремальной жаре в регионах
Гидрометцентр предупредил об экстремальной жаре в регионах - РИА Новости, 17.08.2021
Гидрометцентр предупредил об экстремальной жаре в регионах
Жара выше 40 градусов ожидается в четверг в Астраханской и Волгоградской областях, до 36 градусов к концу недели воздух прогреется в Удмуртии, Марий Эл,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:24
2021-08-17T14:41
общество
оренбургская область
волгоградская область
ульяновская область
гидрометцентр
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жара выше 40 градусов ожидается в четверг в Астраханской и Волгоградской областях, до 36 градусов к концу недели воздух прогреется в Удмуртии, Марий Эл, Ульяновской и Оренбургской областях, сообщает Гидрометцентр.Температурный фон на семь-девять градусов превысит норму.В западных и центральных районах Оренбургской области жара продержится до 21 августа, в Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области — до 22-го.В Чувашии 19-20 августа прогнозируется от 31 до 36 градусов.По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, аномально теплая погода установилась на всей территории страны. Она продержится всю рабочую неделю.
https://ria.ru/20210809/zhara-1745076409.html
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общество, оренбургская область, волгоградская область, ульяновская область, гидрометцентр
14:24 17.08.2021 (обновлено: 14:41 17.08.2021)
 
Гидрометцентр предупредил об экстремальной жаре в регионах

Синоптики ожидают экстремальную жару в Поволжье и Удмуртии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСобака гуляет в фонтанах в парке искусств "Музеон"
Собака гуляет в фонтанах в парке искусств Музеон - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жара выше 40 градусов ожидается в четверг в Астраханской и Волгоградской областях, до 36 градусов к концу недели воздух прогреется в Удмуртии, Марий Эл, Ульяновской и Оренбургской областях, сообщает Гидрометцентр.
Температурный фон на семь-девять градусов превысит норму.
Отдыхающие на берегу пруда в зоне отдыха Мещерское в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 16:35Наука
Экстремальная жара в России будет повторяться чаще, предупредила эксперт
В западных и центральных районах Оренбургской области жара продержится до 21 августа, в Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области — до 22-го.
В Чувашии 19-20 августа прогнозируется от 31 до 36 градусов.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, аномально теплая погода установилась на всей территории страны. Она продержится всю рабочую неделю.
Первая собака породы вельш-корги пемброк на службе в российской полиции - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 20:03
Находчивый щенок спрятался от жары в холодильнике и умилил Сеть
 
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