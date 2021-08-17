https://ria.ru/20210817/zhara-1746085409.html

Гидрометцентр предупредил об экстремальной жаре в регионах

Гидрометцентр предупредил об экстремальной жаре в регионах - РИА Новости, 17.08.2021

Гидрометцентр предупредил об экстремальной жаре в регионах

Жара выше 40 градусов ожидается в четверг в Астраханской и Волгоградской областях, до 36 градусов к концу недели воздух прогреется в Удмуртии, Марий Эл,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:24

2021-08-17T14:24

2021-08-17T14:41

общество

оренбургская область

волгоградская область

ульяновская область

гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743092779_0:237:2951:1897_1920x0_80_0_0_c6846362144609d123c00853acd95358.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жара выше 40 градусов ожидается в четверг в Астраханской и Волгоградской областях, до 36 градусов к концу недели воздух прогреется в Удмуртии, Марий Эл, Ульяновской и Оренбургской областях, сообщает Гидрометцентр.Температурный фон на семь-девять градусов превысит норму.В западных и центральных районах Оренбургской области жара продержится до 21 августа, в Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области — до 22-го.В Чувашии 19-20 августа прогнозируется от 31 до 36 градусов.По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, аномально теплая погода установилась на всей территории страны. Она продержится всю рабочую неделю.

https://ria.ru/20210809/zhara-1745076409.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/sobaka-1744864528.html

оренбургская область

волгоградская область

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, оренбургская область, волгоградская область, ульяновская область, гидрометцентр