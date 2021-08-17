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Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек
Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек - РИА Новости, 17.08.2021
Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек
Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 419 передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T00:50
2021-08-17T00:50
в мире
гаити
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 419 передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Ранее сообщалось о 1297 жертвах.Число пострадавших также увеличилось: теперь их более 6,9 тысячи (предыдущие данные - 5,7 тыс). По словам чиновников, в результате землетрясения были разрушены более 37 тысяч домов.Ранее администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Штаты отправили спасателей и оборудование на Гаити для ликвидации последствий землетрясения.
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в мире, гаити
00:50 17.08.2021
 
Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек

Число погибших при землетрясении на Гаити возросло до 1419 человек

© AP Photo / Joseph OdelynЖенщина среди обломков своего разрушенного землетрясением дома, Гаити
Женщина среди обломков своего разрушенного землетрясением дома, Гаити - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 419 передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Ранее сообщалось о 1297 жертвах.
Число пострадавших также увеличилось: теперь их более 6,9 тысячи (предыдущие данные - 5,7 тыс). По словам чиновников, в результате землетрясения были разрушены более 37 тысяч домов.
Ранее администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Штаты отправили спасателей и оборудование на Гаити для ликвидации последствий землетрясения.
Последствия землетрясения на Гаити - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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Удар стихии: разрушительное землетрясение у берегов Гаити
 
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