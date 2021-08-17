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Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек
Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек - РИА Новости, 17.08.2021
Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек
Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 419 передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T00:50
2021-08-17T00:50
2021-08-17T00:50
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гаити
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 419 передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Ранее сообщалось о 1297 жертвах.Число пострадавших также увеличилось: теперь их более 6,9 тысячи (предыдущие данные - 5,7 тыс). По словам чиновников, в результате землетрясения были разрушены более 37 тысяч домов.Ранее администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Штаты отправили спасателей и оборудование на Гаити для ликвидации последствий землетрясения.
https://ria.ru/20210816/gaiti-1745915304.html
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в мире, гаити
Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек
Число погибших при землетрясении на Гаити возросло до 1419 человек