https://ria.ru/20210817/zemletryasenie-1746013618.html

Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек

Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек - РИА Новости, 17.08.2021

Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек

Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 419 передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T00:50

2021-08-17T00:50

2021-08-17T00:50

в мире

гаити

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 419 передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Ранее сообщалось о 1297 жертвах.Число пострадавших также увеличилось: теперь их более 6,9 тысячи (предыдущие данные - 5,7 тыс). По словам чиновников, в результате землетрясения были разрушены более 37 тысяч домов.Ранее администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Штаты отправили спасателей и оборудование на Гаити для ликвидации последствий землетрясения.

https://ria.ru/20210816/gaiti-1745915304.html

гаити

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в мире, гаити