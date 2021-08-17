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В Госдуме предложили наказывать за невыполнение предвыборных обещаний
В Госдуме предложили наказывать за невыполнение предвыборных обещаний - РИА Новости, 17.08.2021
В Госдуме предложили наказывать за невыполнение предвыборных обещаний
Замглавы фракции "Справедливой России" в Госдуме Олег Нилов внес в ГД законопроект об установлении уголовной ответственности за невыполнение предвыборных... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T19:09
2021-08-17T20:05
политика
олег нилов
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Замглавы фракции "Справедливой России" в Госдуме Олег Нилов внес в ГД законопроект об установлении уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний кандидатов в выборные органы власти, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.Как говорится в пояснительной записке к проекту, он "ориентирован на создание эффективного механизма воздействия на недобросовестных кандидатов на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления, активно применяющих самые порочные методы ведения избирательной компании, сопряженные с обманом и злоупотреблением доверием избирателей"."Представляется необходимым максимально оперативное искоренение вышеописанной практики посредством введения нового состава преступления и установления императивного уголовно-правового запрета: законопроектом предусматривается введение нового положения (статьи 1423 "Невыполнение предвыборного обещания") в Уголовный кодекс Российской Федерации", - говорится в документе.Автор инициативы поясняет, что "невыполнение предвыборного обещания" будет означать непринятие избранным чиновником или депутатом "всех зависящих от него мер" для выполнения обещаний, сделанных в период ведения избирательной кампании. Уточняется, что речь идет, в том числе, об обещаниях, которые содержатся в тексте предвыборной программы, опубликованной кандидатом или выдвинувшей его политической партией."Предвыборное обещание - это чётко определенное данное в безусловной форме в период проведения избирательной кампании обязательство кандидата на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления совершить в будущем в случае избрания на такие должности определенное действие или совокупность действий в рамках исполнения (реализации) установленных законодательством полномочий (прав) лица, занимающего такие выборные должности, или воздержаться от их совершения", - говорится в пояснительной записке.Как пояснил автор инициативы, обязательство должно быть связано с реализацией лишь тех полномочий и прав, которые установлены законодательством непосредственно для данной должности. Например, для члена представительного органа власти - это, прежде всего, реализация права законодательной инициативы (внесение законопроектов), либо отдельные действия в рамках участия в законодательном процессе (голосование за или против принятия того или иного законопроекта).В то же время, говорится в пояснении, "аморфные и неопределенные по своему характеру" предвыборные обещания (например, "сделать жизнь в России лучше", "стараться действовать в интересах народа") не будут подпадать под действие данного закона - их невыполнение не повлечет никаких последствий, поскольку они не связаны с конкретными обещаниями.
https://ria.ru/20210812/pensiya-1745457398.html
https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html
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политика, олег нилов, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, партия "справедливая россия - за правду"
19:09 17.08.2021 (обновлено: 20:05 17.08.2021)
 
В Госдуме предложили наказывать за невыполнение предвыборных обещаний

Депутат Нилов внес в Госдуму проект об ответственности за невыполнение предвыборных обещаний

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Замглавы фракции "Справедливой России" в Госдуме Олег Нилов внес в ГД законопроект об установлении уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний кандидатов в выборные органы власти, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, он "ориентирован на создание эффективного механизма воздействия на недобросовестных кандидатов на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления, активно применяющих самые порочные методы ведения избирательной компании, сопряженные с обманом и злоупотреблением доверием избирателей".
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"Представляется необходимым максимально оперативное искоренение вышеописанной практики посредством введения нового состава преступления и установления императивного уголовно-правового запрета: законопроектом предусматривается введение нового положения (статьи 1423 "Невыполнение предвыборного обещания") в Уголовный кодекс Российской Федерации", - говорится в документе.
Автор инициативы поясняет, что "невыполнение предвыборного обещания" будет означать непринятие избранным чиновником или депутатом "всех зависящих от него мер" для выполнения обещаний, сделанных в период ведения избирательной кампании. Уточняется, что речь идет, в том числе, об обещаниях, которые содержатся в тексте предвыборной программы, опубликованной кандидатом или выдвинувшей его политической партией.
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"Предвыборное обещание - это чётко определенное данное в безусловной форме в период проведения избирательной кампании обязательство кандидата на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления совершить в будущем в случае избрания на такие должности определенное действие или совокупность действий в рамках исполнения (реализации) установленных законодательством полномочий (прав) лица, занимающего такие выборные должности, или воздержаться от их совершения", - говорится в пояснительной записке.
Как пояснил автор инициативы, обязательство должно быть связано с реализацией лишь тех полномочий и прав, которые установлены законодательством непосредственно для данной должности. Например, для члена представительного органа власти - это, прежде всего, реализация права законодательной инициативы (внесение законопроектов), либо отдельные действия в рамках участия в законодательном процессе (голосование за или против принятия того или иного законопроекта).
В то же время, говорится в пояснении, "аморфные и неопределенные по своему характеру" предвыборные обещания (например, "сделать жизнь в России лучше", "стараться действовать в интересах народа") не будут подпадать под действие данного закона - их невыполнение не повлечет никаких последствий, поскольку они не связаны с конкретными обещаниями.
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Выборы в Государственную думу — 2021
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