https://ria.ru/20210817/zaderzhanie-1746093856.html

В Иркутской области задержали торговца поддельными правами

В Иркутской области задержали торговца поддельными правами - РИА Новости, 17.08.2021

В Иркутской области задержали торговца поддельными правами

Мошенника, обманувшего якутян на полмиллиона рублей на торговле поддельными водительскими удостоверениями, задержали в Иркутской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:21

2021-08-17T15:21

2021-08-17T15:30

происшествия

иркутская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575184476_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_ad215a82dbb6acee456307fbe6c79a87.jpg

ЯКУТСК, 17 авг - РИА Новости. Мошенника, обманувшего якутян на полмиллиона рублей на торговле поддельными водительскими удостоверениями, задержали в Иркутской области, сообщает пресс-служба МВД республики."В ходе служебной командировки в Иркутскую область 29-летний подозреваемый был задержан по месту жительства и доставлен в отдел МВД России по Хангаласскому району", - рассказали в пресс-службе.Оперативники выяснили, что ранее судимый житель Приангарья через мессенджеры и сервисы бесплатных объявлений в интернете распространял объявления об изготовлении прав за денежное вознаграждение."Во время переписки подозреваемый предоставлял макет готового документа… с фотографиями клиентов, а в некоторых случаях для убедительности представлялся даже сотрудником Госавтоинспекции… после получения денежных средств прерывал с ними связь. Таким образом, жертвами афериста стали 13 жителей из разных районов республики. Общая сумма ущерба потерпевшим превысила полмиллиона рублей", - говорится в сообщении.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210726/shtraf-1742941298.html

https://ria.ru/20210705/poddelka-1739895725.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, россия