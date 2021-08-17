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В Иркутской области задержали торговца поддельными правами
В Иркутской области задержали торговца поддельными правами - РИА Новости, 17.08.2021
В Иркутской области задержали торговца поддельными правами
Мошенника, обманувшего якутян на полмиллиона рублей на торговле поддельными водительскими удостоверениями, задержали в Иркутской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:21
2021-08-17T15:30
происшествия
иркутская область
россия
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ЯКУТСК, 17 авг - РИА Новости. Мошенника, обманувшего якутян на полмиллиона рублей на торговле поддельными водительскими удостоверениями, задержали в Иркутской области, сообщает пресс-служба МВД республики."В ходе служебной командировки в Иркутскую область 29-летний подозреваемый был задержан по месту жительства и доставлен в отдел МВД России по Хангаласскому району", - рассказали в пресс-службе.Оперативники выяснили, что ранее судимый житель Приангарья через мессенджеры и сервисы бесплатных объявлений в интернете распространял объявления об изготовлении прав за денежное вознаграждение."Во время переписки подозреваемый предоставлял макет готового документа… с фотографиями клиентов, а в некоторых случаях для убедительности представлялся даже сотрудником Госавтоинспекции… после получения денежных средств прерывал с ними связь. Таким образом, жертвами афериста стали 13 жителей из разных районов республики. Общая сумма ущерба потерпевшим превысила полмиллиона рублей", - говорится в сообщении.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210726/shtraf-1742941298.html
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происшествия, иркутская область, россия
15:21 17.08.2021 (обновлено: 15:30 17.08.2021)
 
В Иркутской области задержали торговца поддельными правами

В Иркутской области задержали мошенника, торговавшего поддельными водительскими удостоверениями

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯКУТСК, 17 авг - РИА Новости. Мошенника, обманувшего якутян на полмиллиона рублей на торговле поддельными водительскими удостоверениями, задержали в Иркутской области, сообщает пресс-служба МВД республики.
"В ходе служебной командировки в Иркутскую область 29-летний подозреваемый был задержан по месту жительства и доставлен в отдел МВД России по Хангаласскому району", - рассказали в пресс-службе.
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"Во время переписки подозреваемый предоставлял макет готового документа… с фотографиями клиентов, а в некоторых случаях для убедительности представлялся даже сотрудником Госавтоинспекции… после получения денежных средств прерывал с ними связь. Таким образом, жертвами афериста стали 13 жителей из разных районов республики. Общая сумма ущерба потерпевшим превысила полмиллиона рублей", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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