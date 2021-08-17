10:02 17.08.2021 (обновлено: 10:04 17.08.2021)
Янукович назвал госпереворот на Украине в 2014 году западным проектом
Экс-президент Украины Янукович: госпереворот был предопределен проектом "Украина как Антироссия"
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Госпереворот на Украине в 2014 году не был результатом "мягкости" властей, он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", заявил бывший президент страны Виктор Янукович.
Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости. Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота.
"Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности; мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей юго-востока; мы не преследовали членов националистических организаций, полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза… Не думаю, что это была ошибочная политика. Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места", - говорится в обращении Януковича, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
По его словам, "сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии" послужил перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Янукович отметил, что "под давлением Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение". "Последствия этого их не волновали, поскольку в любом случае ответственность за социально-экономическую катастрофу, что мы наблюдаем в Украине сегодня, упала бы на действующую власть", - сказал Янукович.