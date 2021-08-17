Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036466.html
Янукович назвал госпереворот на Украине в 2014 году западным проектом
Янукович назвал госпереворот на Украине в 2014 году западным проектом - РИА Новости, 17.08.2021
Янукович назвал госпереворот на Украине в 2014 году западным проектом
Госпереворот на Украине в 2014 году не был результатом "мягкости" властей, он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", заявил бывший... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:02
2021-08-17T10:04
в мире
украина
виктор янукович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155903/03/1559030364_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_7b130cb6e78aa57e9e7079bd13fdf1cc.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Госпереворот на Украине в 2014 году не был результатом "мягкости" властей, он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", заявил бывший президент страны Виктор Янукович.Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости. Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота."Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности; мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей юго-востока; мы не преследовали членов националистических организаций, полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза… Не думаю, что это была ошибочная политика. Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места", - говорится в обращении Януковича, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.По его словам, "сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии" послужил перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Янукович отметил, что "под давлением Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение". "Последствия этого их не волновали, поскольку в любом случае ответственность за социально-экономическую катастрофу, что мы наблюдаем в Украине сегодня, упала бы на действующую власть", - сказал Янукович.Читайте полный текст обращения Януковича к украинцам &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html
https://ria.ru/20210817/diplomatiya-1745954627.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155903/03/1559030364_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_5b5fe41b99aeb9735e2f02e28f4730ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, виктор янукович
10:02 17.08.2021 (обновлено: 10:04 17.08.2021)
 
Янукович назвал госпереворот на Украине в 2014 году западным проектом

Экс-президент Украины Янукович: госпереворот был предопределен проектом "Украина как Антироссия"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Госпереворот на Украине в 2014 году не был результатом "мягкости" властей, он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", заявил бывший президент страны Виктор Янукович.
Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости. Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 10:01
Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости
"Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности; мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей юго-востока; мы не преследовали членов националистических организаций, полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза… Не думаю, что это была ошибочная политика. Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места", - говорится в обращении Януковича, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
По его словам, "сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии" послужил перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Янукович отметил, что "под давлением Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение". "Последствия этого их не волновали, поскольку в любом случае ответственность за социально-экономическую катастрофу, что мы наблюдаем в Украине сегодня, упала бы на действующую власть", - сказал Янукович.
Читайте полный текст обращения Януковича к украинцам >>>
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 08:00
Меркель ожидает власть над Украиной. Но все зависит от Москвы
 
В миреУкраинаВиктор Янукович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
06:59Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Лента новостейМолния