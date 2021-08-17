https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036466.html

Янукович назвал госпереворот на Украине в 2014 году западным проектом

Янукович назвал госпереворот на Украине в 2014 году западным проектом - РИА Новости, 17.08.2021

Янукович назвал госпереворот на Украине в 2014 году западным проектом

Госпереворот на Украине в 2014 году не был результатом "мягкости" властей, он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", заявил бывший... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:02

2021-08-17T10:02

2021-08-17T10:04

в мире

украина

виктор янукович

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Госпереворот на Украине в 2014 году не был результатом "мягкости" властей, он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", заявил бывший президент страны Виктор Янукович.Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости. Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота."Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности; мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей юго-востока; мы не преследовали членов националистических организаций, полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза… Не думаю, что это была ошибочная политика. Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места", - говорится в обращении Януковича, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.По его словам, "сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии" послужил перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Янукович отметил, что "под давлением Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение". "Последствия этого их не волновали, поскольку в любом случае ответственность за социально-экономическую катастрофу, что мы наблюдаем в Украине сегодня, упала бы на действующую власть", - сказал Янукович.Читайте полный текст обращения Януковича к украинцам >>>

https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html

https://ria.ru/20210817/diplomatiya-1745954627.html

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в мире, украина, виктор янукович