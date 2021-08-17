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https://ria.ru/20210817/wildberries-1746154779.html
В Wildberries ответили на претензии Visa и Mastercard
В Wildberries ответили на претензии Visa и Mastercard - РИА Новости, 18.08.2021
В Wildberries ответили на претензии Visa и Mastercard
Онлайн-ритейлер Wildberries приветствует готовность международных платежных систем Visa и Mastercard вести переговоры о комиссиях при обработке транзакций,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-17T23:57
2021-08-18T00:52
экономика
технологии
wildberries
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Онлайн-ритейлер Wildberries приветствует готовность международных платежных систем Visa и Mastercard вести переговоры о комиссиях при обработке транзакций, однако таких предложений ему пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В Wildberries напомнили, что неоднократно указывали иностранным платежным системам на высокие тарифы, однако те не хотели пересматривать свою политику.В онлайн-ритейлере отвергли обвинения в дискриминации, назвав их безосновательными, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa, а также подчеркнули, что выступают за прозрачное ценообразование. В ритейлере поддержали намерение платежных систем провести расследования, но напомнили, что в этом случае главное — "не выйти на самих себя". В компании выразили готовность обсудить условия работы со всеми платежными системами.Маркетплейс во вторник объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. В Wildberries отметили, что разница в цене обеспечивается значительно более низкими комиссиями при транзакциях через отечественные системы, в то время как комиссии международных достигают двух процентов. В Visa заявили, что изучают ситуацию, Mastercard также работает над урегулированием вопроса.Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самого онлайн-магазина, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 14 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", - Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).Visa — международная платёжная система. Общий объем оборотов по картам Visa составляет 8,3 триллиона долларов. Карты этой платежной системы принимаются к оплате в торговых точках более 200 стран мира. Visa считается лидером по выпуску банковских карт во всем мире кроме Китая.Mastercard — международная платtжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Главная штаб-квартира компании находится в США.
https://ria.ru/20210817/wildberries-1746083458.html
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экономика, технологии, wildberries
23:57 17.08.2021 (обновлено: 00:52 18.08.2021)
 
В Wildberries ответили на претензии Visa и Mastercard

Пресс-служба Wildberries: компания пока не получила от Mastercard и Visa конкретных предложений

© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в фотобанкРесепшн и примерочные кабинки Wildberries
Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Онлайн-ритейлер Wildberries приветствует готовность международных платежных систем Visa и Mastercard вести переговоры о комиссиях при обработке транзакций, однако таких предложений ему пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В Wildberries напомнили, что неоднократно указывали иностранным платежным системам на высокие тарифы, однако те не хотели пересматривать свою политику.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 14:16
Visa прокомментировала решение Wildberries о введении комиссии
В онлайн-ритейлере отвергли обвинения в дискриминации, назвав их безосновательными, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa, а также подчеркнули, что выступают за прозрачное ценообразование.
В ритейлере поддержали намерение платежных систем провести расследования, но напомнили, что в этом случае главное — "не выйти на самих себя". В компании выразили готовность обсудить условия работы со всеми платежными системами.
Маркетплейс во вторник объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. В Wildberries отметили, что разница в цене обеспечивается значительно более низкими комиссиями при транзакциях через отечественные системы, в то время как комиссии международных достигают двух процентов. В Visa заявили, что изучают ситуацию, Mastercard также работает над урегулированием вопроса.
Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самого онлайн-магазина, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 14 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", - Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).
Visa — международная платёжная система. Общий объем оборотов по картам Visa составляет 8,3 триллиона долларов. Карты этой платежной системы принимаются к оплате в торговых точках более 200 стран мира. Visa считается лидером по выпуску банковских карт во всем мире кроме Китая.
Mastercard — международная платtжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Главная штаб-квартира компании находится в США.
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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