https://ria.ru/20210817/wildberries-1746154779.html

В Wildberries ответили на претензии Visa и Mastercard

В Wildberries ответили на претензии Visa и Mastercard - РИА Новости, 18.08.2021

В Wildberries ответили на претензии Visa и Mastercard

Онлайн-ритейлер Wildberries приветствует готовность международных платежных систем Visa и Mastercard вести переговоры о комиссиях при обработке транзакций,... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-17T23:57

2021-08-17T23:57

2021-08-18T00:52

экономика

технологии

wildberries

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Онлайн-ритейлер Wildberries приветствует готовность международных платежных систем Visa и Mastercard вести переговоры о комиссиях при обработке транзакций, однако таких предложений ему пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В Wildberries напомнили, что неоднократно указывали иностранным платежным системам на высокие тарифы, однако те не хотели пересматривать свою политику.В онлайн-ритейлере отвергли обвинения в дискриминации, назвав их безосновательными, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa, а также подчеркнули, что выступают за прозрачное ценообразование. В ритейлере поддержали намерение платежных систем провести расследования, но напомнили, что в этом случае главное — "не выйти на самих себя". В компании выразили готовность обсудить условия работы со всеми платежными системами.Маркетплейс во вторник объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. В Wildberries отметили, что разница в цене обеспечивается значительно более низкими комиссиями при транзакциях через отечественные системы, в то время как комиссии международных достигают двух процентов. В Visa заявили, что изучают ситуацию, Mastercard также работает над урегулированием вопроса.Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самого онлайн-магазина, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 14 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", - Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).Visa — международная платёжная система. Общий объем оборотов по картам Visa составляет 8,3 триллиона долларов. Карты этой платежной системы принимаются к оплате в торговых точках более 200 стран мира. Visa считается лидером по выпуску банковских карт во всем мире кроме Китая.Mastercard — международная платtжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Главная штаб-квартира компании находится в США.

https://ria.ru/20210817/wildberries-1746083458.html

https://ria.ru/20210224/bakalchuk-1598773846.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, wildberries