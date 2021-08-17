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Visa прокомментировала решение Wildberries о введении комиссии
Visa прокомментировала решение Wildberries о введении комиссии - РИА Новости, 17.08.2021
Visa прокомментировала решение Wildberries о введении комиссии
Международная платежная система Visa начала расследование после решения российского онлайн-ретейлера Wildberries ввести комиссию за оплату товаров иностранными... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:16
2021-08-17T18:37
экономика
visa, inc.
wildberries
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Международная платежная система Visa начала расследование после решения российского онлайн-ретейлера Wildberries ввести комиссию за оплату товаров иностранными картами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее маркетплейс объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. В Wildberries отметили, что разница в цене обеспечивается значительно более низкими комиссиями при транзакциях через отечественные системы, в то время как комиссии международных достигают двух процентов."Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе", — заявили в Visa.В компании подчеркнули, что потребители должны иметь возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты."Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными", — добавили в компании.В свою очередь, в Wildberries пояснили РИА Новости, что не вводили дополнительных комиссий, а просто сделала тарифы прозрачными для клиентов. Представители ретейлера подчеркнули, что комиссии платежных систем существовали всегда, но не отображались открыто."Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему. Шестнадцатого августа мы снизили цены на товары на Wildberries с учетом тарифов платежных систем и предложили покупателям самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться", — пояснили в пресс-службе компании.В Wildberries добавили, что открытость информации о комиссии позволит клиентам сэкономить.
https://ria.ru/20210727/wildberries-1743151839.html
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экономика, visa, inc., wildberries, россия
14:16 17.08.2021 (обновлено: 18:37 17.08.2021)
 
Visa прокомментировала решение Wildberries о введении комиссии

Visa начала расследование из-за публикации Wildberries информации о комиссии при оплате картой

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Международная платежная система Visa начала расследование после решения российского онлайн-ретейлера Wildberries ввести комиссию за оплату товаров иностранными картами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее маркетплейс объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. В Wildberries отметили, что разница в цене обеспечивается значительно более низкими комиссиями при транзакциях через отечественные системы, в то время как комиссии международных достигают двух процентов.
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"Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе", — заявили в Visa.
В компании подчеркнули, что потребители должны иметь возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты.
"Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными", — добавили в компании.
В свою очередь, в Wildberries пояснили РИА Новости, что не вводили дополнительных комиссий, а просто сделала тарифы прозрачными для клиентов. Представители ретейлера подчеркнули, что комиссии платежных систем существовали всегда, но не отображались открыто.
"Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему. Шестнадцатого августа мы снизили цены на товары на Wildberries с учетом тарифов платежных систем и предложили покупателям самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться", — пояснили в пресс-службе компании.
В Wildberries добавили, что открытость информации о комиссии позволит клиентам сэкономить.
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ЭкономикаVisa, Inc.WildberriesРоссия
 
 
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