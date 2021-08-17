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На Ямале пятеро рабочих пострадали при взрыве на месторождении "Новатэка"

На Ямале пятеро рабочих пострадали при взрыве на месторождении "Новатэка" - РИА Новости, 17.08.2021

На Ямале пятеро рабочих пострадали при взрыве на месторождении "Новатэка"

Взрыв произошел в резервуаре на месторождении "Новатэка" на Ямале, пятеро рабочих пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:31

2021-08-17T15:31

2021-08-17T16:25

новатэк

ямал

происшествия

взрыв

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россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Взрыв произошел в резервуаре на месторождении "Новатэка" на Ямале, пятеро рабочих пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах."При проведении ремонтных работ в порожнем резервуаре на принадлежащем "Новатэку" Ярудейском нефтегазоконденсатном месторождении в Надыме произошел взрыв газовоздушной смеси без возгорания", — уточнил собеседник агентства.Всех пострадавших госпитализировали.СУ СК по региону уточняет, что "хлопок в емкости с парогазовоздушной смесью" произошел в 40 километрах от Надыма."Проводится доследственная проверка по факту причинения травм нескольким рабочим при проведении ремонтных работ", — отметили в ведомстве.Ярудейское месторождение введено в эксплуатацию в 2015 году, основная часть его запасов приходится на нефтяные залежи.

https://ria.ru/20210805/pozhar-1744498540.html

ямал

надым

россия

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новатэк, ямал, происшествия, взрыв, надым, россия