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На Ямале пятеро рабочих пострадали при взрыве на месторождении "Новатэка"
На Ямале пятеро рабочих пострадали при взрыве на месторождении "Новатэка" - РИА Новости, 17.08.2021
На Ямале пятеро рабочих пострадали при взрыве на месторождении "Новатэка"
Взрыв произошел в резервуаре на месторождении "Новатэка" на Ямале, пятеро рабочих пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:31
2021-08-17T16:25
новатэк
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происшествия
взрыв
надым
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Взрыв произошел в резервуаре на месторождении "Новатэка" на Ямале, пятеро рабочих пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах."При проведении ремонтных работ в порожнем резервуаре на принадлежащем "Новатэку" Ярудейском нефтегазоконденсатном месторождении в Надыме произошел взрыв газовоздушной смеси без возгорания", — уточнил собеседник агентства.Всех пострадавших госпитализировали.СУ СК по региону уточняет, что "хлопок в емкости с парогазовоздушной смесью" произошел в 40 километрах от Надыма."Проводится доследственная проверка по факту причинения травм нескольким рабочим при проведении ремонтных работ", — отметили в ведомстве.Ярудейское месторождение введено в эксплуатацию в 2015 году, основная часть его запасов приходится на нефтяные залежи.
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новатэк, ямал, происшествия, взрыв, надым, россия
15:31 17.08.2021 (обновлено: 16:25 17.08.2021)
 
На Ямале пятеро рабочих пострадали при взрыве на месторождении "Новатэка"

Пятеро рабочих пострадали при взрыве в порожнем резервуаре на месторождении "Новатэка" на Ямале

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчения по отработке действий при аварийной ситуации в аэропорту Домодедово
Учения по отработке действий при аварийной ситуации в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Взрыв произошел в резервуаре на месторождении "Новатэка" на Ямале, пятеро рабочих пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"При проведении ремонтных работ в порожнем резервуаре на принадлежащем "Новатэку" Ярудейском нефтегазоконденсатном месторождении в Надыме произошел взрыв газовоздушной смеси без возгорания", — уточнил собеседник агентства.
Всех пострадавших госпитализировали.
СУ СК по региону уточняет, что "хлопок в емкости с парогазовоздушной смесью" произошел в 40 километрах от Надыма.
"Проводится доследственная проверка по факту причинения травм нескольким рабочим при проведении ремонтных работ", — отметили в ведомстве.
Ярудейское месторождение введено в эксплуатацию в 2015 году, основная часть его запасов приходится на нефтяные залежи.
Кадры пожара на заводе Газпром переработка в Новом Уренгое - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 13:45
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НоватэкЯмалПроисшествияВзрывНадымРоссия
 
 
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