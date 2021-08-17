https://ria.ru/20210817/vystavka-1746048853.html

В работе выставки АПК на Урале приняли участие агробизнес, эксперты и банки

В работе выставки АПК на Урале приняли участие агробизнес, эксперты и банки - РИА Новости, 17.08.2021

В работе выставки АПК на Урале приняли участие агробизнес, эксперты и банки

Под Екатеринбургом с 12 по 14 августа собрались крупнейшие российские сельхозкомпании, банки, работающие с сектором АПК, селекционеры, представители НИИ,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:45

2021-08-17T11:45

2021-08-17T16:48

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 авг - Пресс-служба Всероссийского дня поля. Под Екатеринбургом с 12 по 14 августа собрались крупнейшие российские сельхозкомпании, банки, работающие с сектором АПК, селекционеры, представители НИИ, агровузов, фермеры и другие производители продуктов питания. Масштабная экспозиция разместилась на 80 га, на которых, помимо выставочных павильонов, большой сцены, лекториев и залов заседаний, были оборудованы специальные полигоны для демонстрации новейшей сельхозтехники, а также поля-делянки с передовыми разработками растениеводства. В мероприятии приняли участие представители федеральной и региональных властей, агробизнеса, банков, науки, образования и отраслевых экспертов.Ключевыми направлениями, которым была посвящена выставка стали "Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК", "Растениеводство", "Агрохимия" и "Средства защиты растений". Для демонстрации своих достижений, аграрии в реальных полевых условиях оборудовали и показали на что способны, оснащенные искусственным интеллектом комбайны и трактора. Посетители могли воочию убедиться в том, что беспилотные комбайны, полностью произведенные в России, ничем не уступают лучшим мировым аналогам. Кроме этого, на выставке были продемонстрированы уникальные средства производства, передовые технологии возделывания, современные сорта сельскохозяйственных культур. Для этого на демонстрационных полях организаторы и участники высеяли более 600 сортов и гибридов 28 сельхоз культур: ячменя, пшеницы, овса, рапса, рапса, гороха, картофеля, кукурузы, лука, конопли и единственного в России уникального однозубчикового чеснока.На выставке можно ознакомиться с новинками агрохимии и самыми последними разработками средств защиты растений.Работала ярмарка органической продукции, город-мастеров и павильон Роскачества, в котором были выставлены экземпляры продукции, которая прошла сертификацию и полностью соответствует самым строгим требованиям.Деловая программа "Всероссийского дня поля – 2021" традиционно была насыщенной и интересной. Центральным событием всей выставки стало пленарное заседание Минсельхоза России, посвященное стратегии развития растениеводства в 2021 году и инструментам их достижения. Ожидаемый в этом году урожай в 127,4 млн тонн зерна, из которых 81 млн тонн – пшеница, позволит полностью обеспечить отечественными продуктами прилавки магазинов, и что важно, стабилизирует цены. В нынешнем сезоне экспортный потенциал по зерну предварительно оценивается Министерством сельского хозяйства в 51 млн тонн. Это максимальный объем, который Россия может отправить на экспорт, с учетом обеспечения потребностей внутреннего потребителя и формирования переходящих запасов. Уже принятые правительством страны меры в короткие сроки остановили необоснованный рост цен на базовые продукты питания и снизили их зависимость от мировой конъюнктуры. На сегодняшний день динамика стоимости основных видов продовольствия укладывается в границы традиционных сезонных колебаний.На круглых столах и дискуссиях, которые проходили в рамках Деловой программы обсуждались перспективы отечественного семеноводства и мелиорации, повышение плодородия почв, вопросы государственной поддержки при внедрении цифровых технологий в АПК, а также продвижение российских продуктов на китайский рынок.На совещании, посвященном развитию селекции, прибыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, руководители региональных органов управления АПК, представители Госсорткомиссии, Россельхозцентра, научного сообщества и компаний производителей. Выступающие отметили, что развитие отечественной селекции является одной из приоритетных задач, так как в целом по стране заложено 2155 демонстрационных селекционных площадок, из которых больше всего кукурузных – 812, подсолнечника – 615, сои – 368, сахарной свеклы – 360. Получаемые результаты демонстрируют высокую урожайность российских сортов. К примеру, по яровой пшенице, сорта для сибирских и уральских регионов – в условиях экстремально жаркого лета на Урале смогли показать урожайность 30-45 ц/га при потенциале в 80-90 ц/га, притом, что европейские образцы давали результат от 20 до 30 ц/га.Особое внимание на "Всероссийском дне поля – 2021" было уделено повышению самообеспеченности России ягодами, фруктами, овощами и бахчевыми культурами. Это направление было названо одним из стратегических. Для достижения требуемых объемов производства Минсельхоз запланировал увеличить площадь земель сельскохозяйственного назначения. Вместе с этим ведомство намерено обеспечить доступность для аграриев всех необходимых минеральных удобрений.На мероприятиях "Всероссийского дня поля – 2021" проходили дискуссии, посвященные подготовке молодых кадров для АПК. Представители "Россельхозбанка", который помогает студентам 54 аграрных вузов по всей стране, сообщил об открытии 1 сентября третьей волны обучения в "Школе фермера". Также банк сегодня готовит сельхозатташе на базе МГИМО, развивает первый специализированнй сервис вакансий в АПК. В будущем планируется охватить более широкую аудиторию, и начать подготовку аграриев-профессионалов со школьной скамьи.Также на выставке проходили тематические мероприятия, посвященные развитию коноплеводства, роли женщин в АПК и многим другим актуальным вопросам современного сельского хозяйства. По словам участников, прошедший "Всероссийский день поля – 2021", несмотря на ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, стал одним из самых продуктивных и насыщенных за всю историю проведения.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы