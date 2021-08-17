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На выплаты семьям с детьми до семи лет выделят еще 21 миллиард рублей
На выплаты семьям с детьми до семи лет выделят еще 21 миллиард рублей - РИА Новости, 17.08.2021
На выплаты семьям с детьми до семи лет выделят еще 21 миллиард рублей
Власти России выделят дополнительно свыше 21 миллиарда рублей для выплат малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:18
2021-08-17T15:58
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Власти России выделят дополнительно свыше 21 миллиарда рублей для выплат малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей", — сказал Мишустин на заседании правительства.Премьер пояснил, что это дополнительные средства к тем 254 миллиардам рублей, которые уже выделены в текущем году для регионов. Он отметил, что такая адресная помощь важна для родителей, ее размер зависит от финансовой ситуации в конкретной семье."Прошу и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги", — подчеркнул Мишустин.
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общество, михаил мишустин, россия
12:18 17.08.2021 (обновлено: 15:58 17.08.2021)
 
На выплаты семьям с детьми до семи лет выделят еще 21 миллиард рублей

Премьер Мишустин: на выплаты семьям с детьми до семи лет дополнительно выделят 21 миллиард рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Власти России выделят дополнительно свыше 21 миллиарда рублей для выплат малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей", — сказал Мишустин на заседании правительства.
Премьер пояснил, что это дополнительные средства к тем 254 миллиардам рублей, которые уже выделены в текущем году для регионов. Он отметил, что такая адресная помощь важна для родителей, ее размер зависит от финансовой ситуации в конкретной семье.
"Прошу и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги", — подчеркнул Мишустин.
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