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На выплаты семьям с детьми до семи лет выделят еще 21 миллиард рублей

На выплаты семьям с детьми до семи лет выделят еще 21 миллиард рублей - РИА Новости, 17.08.2021

На выплаты семьям с детьми до семи лет выделят еще 21 миллиард рублей

Власти России выделят дополнительно свыше 21 миллиарда рублей для выплат малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:18

2021-08-17T12:18

2021-08-17T15:58

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Власти России выделят дополнительно свыше 21 миллиарда рублей для выплат малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей", — сказал Мишустин на заседании правительства.Премьер пояснил, что это дополнительные средства к тем 254 миллиардам рублей, которые уже выделены в текущем году для регионов. Он отметил, что такая адресная помощь важна для родителей, ее размер зависит от финансовой ситуации в конкретной семье."Прошу и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги", — подчеркнул Мишустин.

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россия

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общество, михаил мишустин, россия