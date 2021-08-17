Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/vybory-1746124504.html
ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму
ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.08.2021
ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму
Центризбирком РФ утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах в Госдуму, следует из постановления ЦИК, принятого на РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:03
2021-08-17T18:03
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
николай булаев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Центризбирком РФ утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах в Госдуму, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании во вторник."Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва, в том числе для голосования с использованием технических средств подсчете голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней, а также для голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории РФ в случае изготовления бюллетеней непосредственно участковой избирательной комиссией", - говорится в документе."Бюллетень размером 210 на 600 мм предназначен для изготовления в типографиях избирательными комиссиями РФ", - заявил на заседании во вторник заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Он напомнил, что право самостоятельно изготавливать бюллетени есть у участковых комиссий, расположенных за территорией РФ.В избирательных бюллетенях 14 партий, наименования которых размещены в порядке, определенном жеребьёвкой, напомнил Булаев."Указан номер, полученный партией при жеребьёвке, эмблема политической партии в одноцветном исполнении, ФИО кандидатов, включённых в общефедеральную часть федерального списка, номер региональной группы и ФИО первых трёх кандидатов из региональной группы. Части, отведённые каждой партии, одинаковые по площади и разделяются прямой линией чёрного цвета", - подчеркнул зампред ЦИК.В составе кандидатов партии "Яблоко" есть кандидаты, аффилированные с выполняющими функции иноагента лицами, эта информация также размещена на бюллетене, отметил Булаев.Утверждённые макеты направят в избиркомы субъектов и в МИД, который направляет их в комиссии за рубежом."Дорогие представители всех 14 партий, зачем так длинно указывать о партии все? Мы максимально сократили все, что можно", - сказала, в свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова. Но если в уставе партии указано длинное название, его также приходится вносить в бюллетень, или данные всех кандидатов в федеральном списке, обратила внимание она."И чем больше мы туда вмещаем информации, тем мельче шрифт, тем тяжелее нашему избирателю в этом разобраться. Поэтому, на будущее, сокращайте ту часть, которая не несет ничего важного для вашего избирателя, чтобы мы могли полноценный бюллетень сделать, красивый, крупный", - подчеркнула Памфилова, призвав все остальное оставить для плакатов.
https://ria.ru/20210816/byulleten-1745901885.html
https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3195b875fafcddf8a354a301b24b96c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, николай булаев, россия
18:03 17.08.2021
 
ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму

Председатель ЦИК Булаев: комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Центризбирком РФ утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах в Госдуму, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании во вторник.
"Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва, в том числе для голосования с использованием технических средств подсчете голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней, а также для голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории РФ в случае изготовления бюллетеней непосредственно участковой избирательной комиссией", - говорится в документе.
"Бюллетень размером 210 на 600 мм предназначен для изготовления в типографиях избирательными комиссиями РФ", - заявил на заседании во вторник заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Он напомнил, что право самостоятельно изготавливать бюллетени есть у участковых комиссий, расположенных за территорией РФ.
В избирательных бюллетенях 14 партий, наименования которых размещены в порядке, определенном жеребьёвкой, напомнил Булаев.
"Указан номер, полученный партией при жеребьёвке, эмблема политической партии в одноцветном исполнении, ФИО кандидатов, включённых в общефедеральную часть федерального списка, номер региональной группы и ФИО первых трёх кандидатов из региональной группы. Части, отведённые каждой партии, одинаковые по площади и разделяются прямой линией чёрного цвета", - подчеркнул зампред ЦИК.
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 12:24
ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму
В составе кандидатов партии "Яблоко" есть кандидаты, аффилированные с выполняющими функции иноагента лицами, эта информация также размещена на бюллетене, отметил Булаев.
Утверждённые макеты направят в избиркомы субъектов и в МИД, который направляет их в комиссии за рубежом.
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 18:56
"Проблема Крыма", пенсий и вакцин. С чем партии идут на выборы
"Дорогие представители всех 14 партий, зачем так длинно указывать о партии все? Мы максимально сократили все, что можно", - сказала, в свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова. Но если в уставе партии указано длинное название, его также приходится вносить в бюллетень, или данные всех кандидатов в федеральном списке, обратила внимание она.
"И чем больше мы туда вмещаем информации, тем мельче шрифт, тем тяжелее нашему избирателю в этом разобраться. Поэтому, на будущее, сокращайте ту часть, которая не несет ничего важного для вашего избирателя, чтобы мы могли полноценный бюллетень сделать, красивый, крупный", - подчеркнула Памфилова, призвав все остальное оставить для плакатов.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
ПолитикаГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаНиколай БулаевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
06:59Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Лента новостейМолния