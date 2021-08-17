https://ria.ru/20210817/vybory-1746124504.html

ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму

ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.08.2021

ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму

Центризбирком РФ утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах в Госдуму, следует из постановления ЦИК, принятого на РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:03

2021-08-17T18:03

2021-08-17T18:03

политика

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Центризбирком РФ утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах в Госдуму, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании во вторник."Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва, в том числе для голосования с использованием технических средств подсчете голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней, а также для голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории РФ в случае изготовления бюллетеней непосредственно участковой избирательной комиссией", - говорится в документе."Бюллетень размером 210 на 600 мм предназначен для изготовления в типографиях избирательными комиссиями РФ", - заявил на заседании во вторник заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Он напомнил, что право самостоятельно изготавливать бюллетени есть у участковых комиссий, расположенных за территорией РФ.В избирательных бюллетенях 14 партий, наименования которых размещены в порядке, определенном жеребьёвкой, напомнил Булаев."Указан номер, полученный партией при жеребьёвке, эмблема политической партии в одноцветном исполнении, ФИО кандидатов, включённых в общефедеральную часть федерального списка, номер региональной группы и ФИО первых трёх кандидатов из региональной группы. Части, отведённые каждой партии, одинаковые по площади и разделяются прямой линией чёрного цвета", - подчеркнул зампред ЦИК.В составе кандидатов партии "Яблоко" есть кандидаты, аффилированные с выполняющими функции иноагента лицами, эта информация также размещена на бюллетене, отметил Булаев.Утверждённые макеты направят в избиркомы субъектов и в МИД, который направляет их в комиссии за рубежом."Дорогие представители всех 14 партий, зачем так длинно указывать о партии все? Мы максимально сократили все, что можно", - сказала, в свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова. Но если в уставе партии указано длинное название, его также приходится вносить в бюллетень, или данные всех кандидатов в федеральном списке, обратила внимание она."И чем больше мы туда вмещаем информации, тем мельче шрифт, тем тяжелее нашему избирателю в этом разобраться. Поэтому, на будущее, сокращайте ту часть, которая не несет ничего важного для вашего избирателя, чтобы мы могли полноценный бюллетень сделать, красивый, крупный", - подчеркнула Памфилова, призвав все остальное оставить для плакатов.

https://ria.ru/20210816/byulleten-1745901885.html

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, николай булаев, россия