17:33 17.08.2021 (обновлено: 18:09 17.08.2021)
Сенатор рассказал о попытках стран ОБСЕ вмешаться в выборы в Госдуму
Сенатор Джабаров: в Совфеде фиксируют попытки стран ОБСЕ вмешаться в парламентские выборы в России
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета фиксирует непрекращающиеся попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России со стороны некоторых стран ОБСЕ, заявил первый замглавы международного комитета верхней палаты Владимир Джабаров.
"Практически ежедневно мы наблюдаем поток ничем не подкрепленных обвинений в адрес избирательного законодательства нашей страны и информационные атаки на ЦИК. Это позволяет говорить о заранее спланированных попытках дискредитировать голосование как таковое", — отметил Джабаров, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.
По его словам, значительная часть выпадов "не имеет отношения ни к собственно процедуре голосования, ни к обеспечению избирательных прав граждан".
Сенатор предостерег иностранные государства от любых форм вмешательства и напомнил, что успехом такие попытки не увенчаются.
"Огульные обвинения относительно проведения выборов в высший законодательный орган Российской Федерации не могут не испортить парламентский диалог и приведут к еще большим проблемам в работе ОБСЕ", — сказал он.
Отказ БДИПЧ и парламентской ассамблеи ОБСЕ направить на выборы наблюдателей он назвал спектаклем, который, как считает политик, "был спланирован заранее, чтобы иметь возможность выступать с безосновательными оценками, ссылаясь на отсутствие наблюдателей".
Европейские организации отказались пойти на требования Москвы, которая сократила допустимое число наблюдателей на выборах из-за пандемии, и не направили своих представителей. Голосование пройдет 17-19 сентября.