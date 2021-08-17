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Сенатор рассказал о попытках стран ОБСЕ вмешаться в выборы в Госдуму

Сенатор рассказал о попытках стран ОБСЕ вмешаться в выборы в Госдуму - РИА Новости, 17.08.2021

Сенатор рассказал о попытках стран ОБСЕ вмешаться в выборы в Госдуму

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета фиксирует непрекращающиеся попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России со стороны некоторых РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:33

2021-08-17T17:33

2021-08-17T18:09

политика

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

совет федерации рф

выборы в государственную думу

владимир джабаров

обсе

россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета фиксирует непрекращающиеся попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России со стороны некоторых стран ОБСЕ, заявил первый замглавы международного комитета верхней палаты Владимир Джабаров.По его словам, значительная часть выпадов "не имеет отношения ни к собственно процедуре голосования, ни к обеспечению избирательных прав граждан". Сенатор предостерег иностранные государства от любых форм вмешательства и напомнил, что успехом такие попытки не увенчаются."Огульные обвинения относительно проведения выборов в высший законодательный орган Российской Федерации не могут не испортить парламентский диалог и приведут к еще большим проблемам в работе ОБСЕ", — сказал он.Отказ БДИПЧ и парламентской ассамблеи ОБСЕ направить на выборы наблюдателей он назвал спектаклем, который, как считает политик, "был спланирован заранее, чтобы иметь возможность выступать с безосновательными оценками, ссылаясь на отсутствие наблюдателей". Европейские организации отказались пойти на требования Москвы, которая сократила допустимое число наблюдателей на выборах из-за пандемии, и не направили своих представителей. Голосование пройдет 17-19 сентября.

https://ria.ru/20210806/sderzhivanie-1744652625.html

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политика, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, совет федерации рф, выборы в государственную думу, владимир джабаров, обсе, россия