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Сенатор рассказал о попытках стран ОБСЕ вмешаться в выборы в Госдуму
Сенатор рассказал о попытках стран ОБСЕ вмешаться в выборы в Госдуму - РИА Новости, 17.08.2021
Сенатор рассказал о попытках стран ОБСЕ вмешаться в выборы в Госдуму
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета фиксирует непрекращающиеся попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России со стороны некоторых РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:33
2021-08-17T18:09
политика
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
совет федерации рф
выборы в государственную думу
владимир джабаров
обсе
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета фиксирует непрекращающиеся попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России со стороны некоторых стран ОБСЕ, заявил первый замглавы международного комитета верхней палаты Владимир Джабаров.По его словам, значительная часть выпадов "не имеет отношения ни к собственно процедуре голосования, ни к обеспечению избирательных прав граждан". Сенатор предостерег иностранные государства от любых форм вмешательства и напомнил, что успехом такие попытки не увенчаются."Огульные обвинения относительно проведения выборов в высший законодательный орган Российской Федерации не могут не испортить парламентский диалог и приведут к еще большим проблемам в работе ОБСЕ", — сказал он.Отказ БДИПЧ и парламентской ассамблеи ОБСЕ направить на выборы наблюдателей он назвал спектаклем, который, как считает политик, "был спланирован заранее, чтобы иметь возможность выступать с безосновательными оценками, ссылаясь на отсутствие наблюдателей". Европейские организации отказались пойти на требования Москвы, которая сократила допустимое число наблюдателей на выборах из-за пандемии, и не направили своих представителей. Голосование пройдет 17-19 сентября.
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политика, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, совет федерации рф, выборы в государственную думу, владимир джабаров, обсе, россия
17:33 17.08.2021 (обновлено: 18:09 17.08.2021)
 
Сенатор рассказал о попытках стран ОБСЕ вмешаться в выборы в Госдуму

Сенатор Джабаров: в Совфеде фиксируют попытки стран ОБСЕ вмешаться в парламентские выборы в России

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета фиксирует непрекращающиеся попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России со стороны некоторых стран ОБСЕ, заявил первый замглавы международного комитета верхней палаты Владимир Джабаров.
"Практически ежедневно мы наблюдаем поток ничем не подкрепленных обвинений в адрес избирательного законодательства нашей страны и информационные атаки на ЦИК. Это позволяет говорить о заранее спланированных попытках дискредитировать голосование как таковое", — отметил Джабаров, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.
По его словам, значительная часть выпадов "не имеет отношения ни к собственно процедуре голосования, ни к обеспечению избирательных прав граждан".
Сенатор предостерег иностранные государства от любых форм вмешательства и напомнил, что успехом такие попытки не увенчаются.
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"Огульные обвинения относительно проведения выборов в высший законодательный орган Российской Федерации не могут не испортить парламентский диалог и приведут к еще большим проблемам в работе ОБСЕ", — сказал он.
Отказ БДИПЧ и парламентской ассамблеи ОБСЕ направить на выборы наблюдателей он назвал спектаклем, который, как считает политик, "был спланирован заранее, чтобы иметь возможность выступать с безосновательными оценками, ссылаясь на отсутствие наблюдателей".
Европейские организации отказались пойти на требования Москвы, которая сократила допустимое число наблюдателей на выборах из-за пандемии, и не направили своих представителей. Голосование пройдет 17-19 сентября.
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