Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/vybory-1746110510.html
Круглый стол ЭИСИ об итогах регистрации кандидатов в депутаты ГД РФ
Круглый стол ЭИСИ об итогах регистрации кандидатов в депутаты ГД РФ - РИА Новости, 17.08.2021
Круглый стол ЭИСИ об итогах регистрации кандидатов в депутаты ГД РФ
19 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Итоги регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации: уменьшение отказов и рост конкуренции".
2021-08-17T16:50
2021-08-17T16:50
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1746110510.jpg?1629208250
Задать вопросУчастники:- директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий ГАГАРИН;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;- руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил МУХИН;- председатель общественного штаба по наблюдению за голосованием Краснодарского края, председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь ПОПОВА;- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор – председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ.По итогам этапа выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации стало очевидно, что партийная конкуренция в России растет. Партии активнее участвуют в процессе на выборах всех уровней. В рамках мероприятия Фонд исследования проблем демократии представит доклад "Итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году".В чем причина основной массы отказов в регистрации? Какие партии показали себя наиболее дисциплинированными? Как итоги регистрации повлияют на конкуренцию на выборах?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
16:50 17.08.2021
 

Круглый стол ЭИСИ об итогах регистрации кандидатов в депутаты ГД РФ

Читать ria.ru в
19 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Итоги регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации: уменьшение отказов и рост конкуренции".
Задать вопрос
Участники:
- директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий ГАГАРИН;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;
- руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил МУХИН;
- председатель общественного штаба по наблюдению за голосованием Краснодарского края, председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь ПОПОВА;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор – председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ.

По итогам этапа выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации стало очевидно, что партийная конкуренция в России растет. Партии активнее участвуют в процессе на выборах всех уровней. В рамках мероприятия Фонд исследования проблем демократии представит доклад "Итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году".
В чем причина основной массы отказов в регистрации? Какие партии показали себя наиболее дисциплинированными? Как итоги регистрации повлияют на конкуренцию на выборах?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
06:59Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Лента новостейМолния