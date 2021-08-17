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Круглый стол ЭИСИ об итогах регистрации кандидатов в депутаты ГД РФ

Круглый стол ЭИСИ об итогах регистрации кандидатов в депутаты ГД РФ - РИА Новости, 17.08.2021

Круглый стол ЭИСИ об итогах регистрации кандидатов в депутаты ГД РФ

19 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Итоги регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации: уменьшение отказов и рост конкуренции".

2021-08-17T16:50

2021-08-17T16:50

2021-08-17T16:50

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Задать вопросУчастники:- директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий ГАГАРИН;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;- руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил МУХИН;- председатель общественного штаба по наблюдению за голосованием Краснодарского края, председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь ПОПОВА;- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор – председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ.По итогам этапа выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации стало очевидно, что партийная конкуренция в России растет. Партии активнее участвуют в процессе на выборах всех уровней. В рамках мероприятия Фонд исследования проблем демократии представит доклад "Итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году".В чем причина основной массы отказов в регистрации? Какие партии показали себя наиболее дисциплинированными? Как итоги регистрации повлияют на конкуренцию на выборах?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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