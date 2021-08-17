Круглый стол ЭИСИ об итогах регистрации кандидатов в депутаты ГД РФ
19 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Итоги регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации: уменьшение отказов и рост конкуренции".
Участники:
- директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий ГАГАРИН;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;
- руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил МУХИН;
- председатель общественного штаба по наблюдению за голосованием Краснодарского края, председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь ПОПОВА;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
- директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий ГАГАРИН;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;
- руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил МУХИН;
- председатель общественного штаба по наблюдению за голосованием Краснодарского края, председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь ПОПОВА;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор – председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ.
По итогам этапа выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации стало очевидно, что партийная конкуренция в России растет. Партии активнее участвуют в процессе на выборах всех уровней. В рамках мероприятия Фонд исследования проблем демократии представит доклад "Итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году".
В чем причина основной массы отказов в регистрации? Какие партии показали себя наиболее дисциплинированными? Как итоги регистрации повлияют на конкуренцию на выборах?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По итогам этапа выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации стало очевидно, что партийная конкуренция в России растет. Партии активнее участвуют в процессе на выборах всех уровней. В рамках мероприятия Фонд исследования проблем демократии представит доклад "Итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году".
В чем причина основной массы отказов в регистрации? Какие партии показали себя наиболее дисциплинированными? Как итоги регистрации повлияют на конкуренцию на выборах?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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