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Косачев предупредил о гражданской войне в Афганистане в случае смены власти
Косачев предупредил о гражданской войне в Афганистане в случае смены власти - РИА Новости, 17.08.2021
Косачев предупредил о гражданской войне в Афганистане в случае смены власти
Со сменой власти афганский народ могут ждать тяжелейшие испытания вплоть до новой гражданской войны на этнической, конфессиональной, на политической почве,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:24
2021-08-17T12:08
в мире
афганистан
кабул (город)
талибан
константин косачев
россия
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Со сменой власти афганский народ могут ждать тяжелейшие испытания вплоть до новой гражданской войны на этнической, конфессиональной, на политической почве, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."С точки зрения последствий афганская драма имеет как минимум два измерения - собственно афганское и американское. С Афганистаном, на мой взгляд, драматичнее всего", - написал сенатор в ФБ.Он отметил, что власть захватили силы, не сильно просвещенные и оттого совершенно не прогрессивные. "Силу свою эти силы черпают в фанатичности веры и в древних традициях, безнадежно отставших от ценностей цивилизованного мира. И вне зависимости от характера будущего режима, который легко предсказуем с учётом опыта 1996-2001 годов, афганский народ могут ждать тяжелейшие испытания вплоть до новой гражданской войны и на этнической, и на конфессиональной, и на политической почве", - подчеркнул Косачев.По его словам, вмешиваться извне во внутриафганские передряги с учётом печального опыта британской, советской и американской империй "я бы никому не советовал". Но помогать жителям Афганистана надо обязательно, и делать это предстоит всем миром, несмотря на наломанные американцами и их ставленниками в одиночку дрова, добавил политик."Кроме того: объяснять "правила поведения" в регионе — силами местных игроков. По ощущению, и по первым действиям талибов ("Талибан"* признан террористическим и запрещен в РФ), стремящихся демонстрировать "цивилизованность", это может быть услышано, в отличие от призывов издалека", - заключил он.С американских самолетов отныне сбрасывают не бомбы, а живых людей, добавил он. "И да — "своих бросают" без малейшего стеснения. Некоторые из наших соседей напряглись не зря", - отметил Косачев."Появится ли у афганской драмы третье измерение – азиатское, с перспективой глобального, покажет только время. Огромную роль при этом будет играть позиция соседнего Пакистана с его во многом тем же пуштунским населением – окажется ли он сдерживающим фактором на пути распространения радикальных талибских идей либо их негласным сторонником?" - написал Косачев в Facebook.Он подчеркнул, что ситуация также зависит от "консолидированной позиции международного сообщества в его требовании недопущения укоренения идей экстремизма на афганской территории и тем более их внешней экспансии".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, константин косачев, россия
11:24 17.08.2021 (обновлено: 12:08 17.08.2021)
 
Косачев предупредил о гражданской войне в Афганистане в случае смены власти

Сенатор Косачев: смена власти в Афганистане может привести к новой гражданской войне

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Со сменой власти афганский народ могут ждать тяжелейшие испытания вплоть до новой гражданской войны на этнической, конфессиональной, на политической почве, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"С точки зрения последствий афганская драма имеет как минимум два измерения - собственно афганское и американское. С Афганистаном, на мой взгляд, драматичнее всего", - написал сенатор в ФБ.
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Он отметил, что власть захватили силы, не сильно просвещенные и оттого совершенно не прогрессивные. "Силу свою эти силы черпают в фанатичности веры и в древних традициях, безнадежно отставших от ценностей цивилизованного мира. И вне зависимости от характера будущего режима, который легко предсказуем с учётом опыта 1996-2001 годов, афганский народ могут ждать тяжелейшие испытания вплоть до новой гражданской войны и на этнической, и на конфессиональной, и на политической почве", - подчеркнул Косачев.
По его словам, вмешиваться извне во внутриафганские передряги с учётом печального опыта британской, советской и американской империй "я бы никому не советовал". Но помогать жителям Афганистана надо обязательно, и делать это предстоит всем миром, несмотря на наломанные американцами и их ставленниками в одиночку дрова, добавил политик.
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"Кроме того: объяснять "правила поведения" в регионе — силами местных игроков. По ощущению, и по первым действиям талибов ("Талибан"* признан террористическим и запрещен в РФ), стремящихся демонстрировать "цивилизованность", это может быть услышано, в отличие от призывов издалека", - заключил он.
"В Афганистане, разрушен миф о всесильности американской военной мощи - брошенные базы и неспособность обеспечить защиту и работу хотя бы аэропорта - символы не менее мощные", - написал сенатор в Facebook.
С американских самолетов отныне сбрасывают не бомбы, а живых людей, добавил он. "И да — "своих бросают" без малейшего стеснения. Некоторые из наших соседей напряглись не зря", - отметил Косачев.
"Появится ли у афганской драмы третье измерение – азиатское, с перспективой глобального, покажет только время. Огромную роль при этом будет играть позиция соседнего Пакистана с его во многом тем же пуштунским населением – окажется ли он сдерживающим фактором на пути распространения радикальных талибских идей либо их негласным сторонником?" - написал Косачев в Facebook.
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Он подчеркнул, что ситуация также зависит от "консолидированной позиции международного сообщества в его требовании недопущения укоренения идей экстремизма на афганской территории и тем более их внешней экспансии".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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