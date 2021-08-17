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Косачев предупредил о гражданской войне в Афганистане в случае смены власти

Косачев предупредил о гражданской войне в Афганистане в случае смены власти - РИА Новости, 17.08.2021

Косачев предупредил о гражданской войне в Афганистане в случае смены власти

Со сменой власти афганский народ могут ждать тяжелейшие испытания вплоть до новой гражданской войны на этнической, конфессиональной, на политической почве,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:24

2021-08-17T11:24

2021-08-17T12:08

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Со сменой власти афганский народ могут ждать тяжелейшие испытания вплоть до новой гражданской войны на этнической, конфессиональной, на политической почве, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."С точки зрения последствий афганская драма имеет как минимум два измерения - собственно афганское и американское. С Афганистаном, на мой взгляд, драматичнее всего", - написал сенатор в ФБ.Он отметил, что власть захватили силы, не сильно просвещенные и оттого совершенно не прогрессивные. "Силу свою эти силы черпают в фанатичности веры и в древних традициях, безнадежно отставших от ценностей цивилизованного мира. И вне зависимости от характера будущего режима, который легко предсказуем с учётом опыта 1996-2001 годов, афганский народ могут ждать тяжелейшие испытания вплоть до новой гражданской войны и на этнической, и на конфессиональной, и на политической почве", - подчеркнул Косачев.По его словам, вмешиваться извне во внутриафганские передряги с учётом печального опыта британской, советской и американской империй "я бы никому не советовал". Но помогать жителям Афганистана надо обязательно, и делать это предстоит всем миром, несмотря на наломанные американцами и их ставленниками в одиночку дрова, добавил политик."Кроме того: объяснять "правила поведения" в регионе — силами местных игроков. По ощущению, и по первым действиям талибов ("Талибан"* признан террористическим и запрещен в РФ), стремящихся демонстрировать "цивилизованность", это может быть услышано, в отличие от призывов издалека", - заключил он.С американских самолетов отныне сбрасывают не бомбы, а живых людей, добавил он. "И да — "своих бросают" без малейшего стеснения. Некоторые из наших соседей напряглись не зря", - отметил Косачев."Появится ли у афганской драмы третье измерение – азиатское, с перспективой глобального, покажет только время. Огромную роль при этом будет играть позиция соседнего Пакистана с его во многом тем же пуштунским населением – окажется ли он сдерживающим фактором на пути распространения радикальных талибских идей либо их негласным сторонником?" - написал Косачев в Facebook.Он подчеркнул, что ситуация также зависит от "консолидированной позиции международного сообщества в его требовании недопущения укоренения идей экстремизма на афганской территории и тем более их внешней экспансии".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020808.html

https://ria.ru/20210816/bayden-1746009167.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/bayden-1746043574.html

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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, константин косачев, россия