https://ria.ru/20210817/voronka-1746120963.html

У села под Керчью образовалась воронка глубиной около десяти метров

У села под Керчью образовалась воронка глубиной около десяти метров - РИА Новости, 17.08.2021

У села под Керчью образовалась воронка глубиной около десяти метров

Воронка глубиной около 10 метров и диаметром 12 метров образовалась в земле возле села Бондаренково под Керчью после прошедших ливней, территорию огородили,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:43

2021-08-17T17:43

2021-08-17T17:43

происшествия

ленинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Воронка глубиной около 10 метров и диаметром 12 метров образовалась в земле возле села Бондаренково под Керчью после прошедших ливней, территорию огородили, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС РФ по Крыму Лина Кратюк."Оперативная группа и представители администрации Ленинского района выехали на место. Установлено, что в 250 метрах от села Бондаренково на открытой территории произошла просадка грунта глубиной около 10 метров и диаметром 12 метров. В настоящее время проведено ограждение данного места", - сказала Кратюк.По ее словам, информация доведена до правоохранительных органов и местных властей.Видео воронки опубликовали очевидцы в соцсетях. Воронка образовалась недалеко от детской площадки. По словам местных жителей, раньше здесь могли находиться каменоломни.

https://ria.ru/20210324/grunt-1602730145.html

ленинский район

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керчь