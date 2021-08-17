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У села под Керчью образовалась воронка глубиной около десяти метров
У села под Керчью образовалась воронка глубиной около десяти метров - РИА Новости, 17.08.2021
У села под Керчью образовалась воронка глубиной около десяти метров
Воронка глубиной около 10 метров и диаметром 12 метров образовалась в земле возле села Бондаренково под Керчью после прошедших ливней, территорию огородили,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:43
2021-08-17T17:43
происшествия
ленинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Воронка глубиной около 10 метров и диаметром 12 метров образовалась в земле возле села Бондаренково под Керчью после прошедших ливней, территорию огородили, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС РФ по Крыму Лина Кратюк."Оперативная группа и представители администрации Ленинского района выехали на место. Установлено, что в 250 метрах от села Бондаренково на открытой территории произошла просадка грунта глубиной около 10 метров и диаметром 12 метров. В настоящее время проведено ограждение данного места", - сказала Кратюк.По ее словам, информация доведена до правоохранительных органов и местных властей.Видео воронки опубликовали очевидцы в соцсетях. Воронка образовалась недалеко от детской площадки. По словам местных жителей, раньше здесь могли находиться каменоломни.
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ленинский район
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происшествия, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керчь
17:43 17.08.2021
 
У села под Керчью образовалась воронка глубиной около десяти метров

У села Бондаренково под Керчью образовалась воронка глубиной около десяти метров

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Воронка глубиной около 10 метров и диаметром 12 метров образовалась в земле возле села Бондаренково под Керчью после прошедших ливней, территорию огородили, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС РФ по Крыму Лина Кратюк.
"Оперативная группа и представители администрации Ленинского района выехали на место. Установлено, что в 250 метрах от села Бондаренково на открытой территории произошла просадка грунта глубиной около 10 метров и диаметром 12 метров. В настоящее время проведено ограждение данного места", - сказала Кратюк.
По ее словам, информация доведена до правоохранительных органов и местных властей.
Видео воронки опубликовали очевидцы в соцсетях. Воронка образовалась недалеко от детской площадки. По словам местных жителей, раньше здесь могли находиться каменоломни.
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ПроисшествияЛенинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Керчь
 
 
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