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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/volodin-1746032343.html
Ситуация в Афганистане стала крахом внешней политики США, заявил Володин
Ситуация в Афганистане стала крахом внешней политики США, заявил Володин - РИА Новости, 17.08.2021
Ситуация в Афганистане стала крахом внешней политики США, заявил Володин
Пребывание американских войск в Афганистане закончилось трагедией, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T09:29
2021-08-17T09:29
захват власти в афганистане талибами
политика
сша
афганистан
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Пребывание американских войск в Афганистане закончилось трагедией, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов, эта ситуация стала крахом внешней политики США, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин."Трагедией и гуманитарной катастрофой закончилось 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане. Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов … Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики", - заявил он.По его словам, сейчас можно только предполагать, что будет дальше."Нас это не может не беспокоить. Афганистан граничит со странами - нашими стратегическими партнерами. Да и российские границы находятся намного ближе тех же Соединенных Штатов", - добавил Володин.
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политика, сша, афганистан, вячеслав володин, госдума рф
09:29 17.08.2021
 
Ситуация в Афганистане стала крахом внешней политики США, заявил Володин

Председатель Госдумы Володин назвал ситуацию в Афганистане крахом американской внешней политики

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Пребывание американских войск в Афганистане закончилось трагедией, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов, эта ситуация стала крахом внешней политики США, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Трагедией и гуманитарной катастрофой закончилось 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане. Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов … Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики", - заявил он.
По его словам, сейчас можно только предполагать, что будет дальше.
"Нас это не может не беспокоить. Афганистан граничит со странами - нашими стратегическими партнерами. Да и российские границы находятся намного ближе тех же Соединенных Штатов", - добавил Володин.
Боевики Талибана* у здания Министерства внутренних дел в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиПолитикаСШААфганистанВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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