https://ria.ru/20210817/volodin-1746032343.html
Ситуация в Афганистане стала крахом внешней политики США, заявил Володин
Ситуация в Афганистане стала крахом внешней политики США, заявил Володин - РИА Новости, 17.08.2021
Ситуация в Афганистане стала крахом внешней политики США, заявил Володин
Пребывание американских войск в Афганистане закончилось трагедией, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T09:29
2021-08-17T09:29
2021-08-17T09:29
захват власти в афганистане талибами
политика
сша
афганистан
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Пребывание американских войск в Афганистане закончилось трагедией, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов, эта ситуация стала крахом внешней политики США, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин."Трагедией и гуманитарной катастрофой закончилось 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане. Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов … Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики", - заявил он.По его словам, сейчас можно только предполагать, что будет дальше."Нас это не может не беспокоить. Афганистан граничит со странами - нашими стратегическими партнерами. Да и российские границы находятся намного ближе тех же Соединенных Штатов", - добавил Володин.
https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html
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политика, сша, афганистан, вячеслав володин, госдума рф
Ситуация в Афганистане стала крахом внешней политики США, заявил Володин
Председатель Госдумы Володин назвал ситуацию в Афганистане крахом американской внешней политики