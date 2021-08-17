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Пентагон планирует в ближайшие часы нарастить численность военных в Кабуле

Пентагон планирует в ближайшие часы нарастить численность военных в Кабуле - РИА Новости, 17.08.2021

Пентагон планирует в ближайшие часы нарастить численность военных в Кабуле

Пентагон планирует в ближайшие часы нарастить до 3-3,5 тысячи человек численность американского военного контингента в аэропорту Кабула, который вновь открыт... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T00:53

2021-08-17T00:53

2021-08-17T00:53

захват власти в афганистане талибами

в мире

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кабул (город)

афганистан

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Пентагон планирует в ближайшие часы нарастить до 3-3,5 тысячи человек численность американского военного контингента в аэропорту Кабула, который вновь открыт для приема самолетов, сообщил журналистам генерал-майор Уильям Тэйлор, отвечающий за логистику в Объединённом комитете начальников штабов."К концу дня мы ожидаем на месте в общей сложности примерно 3-3,5 тысячи военных", - сказал он на брифинге в Пентагоне.Сейчас, по его словам, в столичном аэропорту находятся 2,5 тысячи американских военных для обеспечения эвакуации дипломатов и прочих гражданских лиц. В помощь им направляется военно-транспортный самолет C-17 с десантниками из 82-й дивизии.Всего Пентагон планирует перебросить в Кабул шесть тысяч военных.

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша