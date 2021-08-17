Британцев восхитили российские боевые корабли в Ла-Манше
Читатели Daily Mail: российский флот гораздо эффективнее британского
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали проход отряда российских боевых кораблей во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" через пролив Ла-Манш.
Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что отряд кораблей и судов обеспечения, в составе которого, помимо "Вице-адмирала Кулакова", также входят корвет "Гремящий" и тральщик "Виктор Емельянов", направляется в Ла-Манш.
"Российский флот гораздо эффективнее защитил бы наши (британские – прим. ред.) берега, чем наш собственный", - выразил мнение Frank Marker.
"Пока Байден вместе с клоунами и идиотами из своего окружения и из военной иерархии озабочен разрушением Афганистана и превращением мужчин в женщин, русские посылают свой флот во все точки земного шара", - отметил wm0001.
"Может они часть мигрантов с собой заберут?", - задался вопросом Star_chaser.
Ранее американский журнал National Interest отметил, что российский флот является одним из самых мощных в мире и американские военные стратеги, которые недооценивают его, делают это "на свой страх и риск".
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