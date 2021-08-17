https://ria.ru/20210817/vmeshatelstvo-1746094264.html

Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела, заявил Лавров

Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела, заявил Лавров - РИА Новости, 17.08.2021

Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела, заявил Лавров

Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела страны под прикрытием различных институтов гражданского общества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:22

2021-08-17T15:22

2021-08-17T15:22

в мире

общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела страны под прикрытием различных институтов гражданского общества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы приветствуем деполитизированное сотрудничество со всеми без исключения странами. Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить", - сказал Лавров в ходе встречи с преподавательским составом Калининградской области."Но если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешиваться в наши внутренние дела под вывеской народной дипломатии, таких попыток мы, конечно, не оставим без реакции, мы их не потерпим", - добавил министр.

https://ria.ru/20210701/eu-1739408339.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия