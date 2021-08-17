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Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела, заявил Лавров
Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела, заявил Лавров - РИА Новости, 17.08.2021
Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела, заявил Лавров
Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела страны под прикрытием различных институтов гражданского общества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:22
2021-08-17T15:22
2021-08-17T15:22
в мире
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела страны под прикрытием различных институтов гражданского общества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы приветствуем деполитизированное сотрудничество со всеми без исключения странами. Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить", - сказал Лавров в ходе встречи с преподавательским составом Калининградской области."Но если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешиваться в наши внутренние дела под вывеской народной дипломатии, таких попыток мы, конечно, не оставим без реакции, мы их не потерпим", - добавил министр.
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РИА Новости
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в мире, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: не потерпим вмешательства во внутренние дела под вывеской "народной дипломатии"